 పత్తి కొనుగోళ్లకు ఏర్పాట్లు చేయాలి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పత్తి కొనుగోళ్లకు ఏర్పాట్లు చేయాలి

Oct 14 2026 4:23 AM | Updated on Oct 14 2026 4:23 AM

● కలెక్టర్‌ కె.హరిత ● అధికారులతో సన్నాహక సమావేశం

ఆసిఫాబాద్‌: జిల్లాలో పత్తి కొనుగోళ్లకు ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్‌ కె.హరిత అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లా కేంద్రంలోని కలెక్టరేట్‌లో మంగళవా రం అదనపు కలెక్టర్‌ ఎం.డేవిడ్‌, సబ్‌ కలెక్టర్‌ హర్ష్‌ చౌదరి, ఆర్డీవో లోకేశ్వర్‌రావుతో కలిసి మార్కెటింగ్‌, రవాణా, విద్యుత్‌, వ్యవసాయ, అగ్నిమాపక, తూని కలు, కొలతలు, జిన్నింగ్‌ మిల్లుల యజమానులు, సీసీఐ అధికారులతో సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు. కలెక్టర్‌ మాట్లాడుతూ 2026– 27 సీజన్‌లో జిల్లాలో 3.77 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి సాగైందని, 26,44,000 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.8,667 మద్దతు ధర ప్రకటించిందన్నారు. జిన్నింగ్‌ మిల్లుల యజమానులు విద్యుత్‌ సరఫరా ఉండేలా చూసుకో వాలని, అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు మిల్లులను సందర్శించి రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. తూనిక ల కొలతల శాఖ అధికారులు తూకం యంత్రాలను సరిచేసి స్పష్టమైన నివేదికలు సమర్పించాలని ఆదేశించారు. రైతులు కిసాన్‌ కపాస్‌ యాప్‌ ద్వారా స్లాట్‌ బుక్‌ చేసుకోవాలని సూచించారు. వ్యవసాయ అధికారులు వివరాలను సక్రమంగా ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేయాలన్నారు. సమావేశంలో మార్కెటింగ్‌ ఏడీ అశ్వయ్‌ అహ్మద్‌, డీఏవో వెంకట్‌, ట్రాన్స్‌కో ఎస్‌ఈ ఉత్తం జాడె, సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు.

15న జన్కాపూర్‌లో కిసాన్‌ మేళా

ఆసిఫాబాద్‌: జిల్లా కేంద్రంలోని జన్కాపూర్‌ రైతు వేదికలో ఈ నెల 15న ఉదయం 10 గంటలకు కిసా న్‌ మేళా నిర్వహిస్తున్నట్లు కలెక్టర్‌, ఆత్మ చైర్‌పర్సన్‌ కె.హరిత ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రభుత్వ శాఖ ల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేసి వ్యవసాయ రంగంలో అందుబాటులో ఉన్న ఆధునిక సాంకేతికతలు, వినూత్న సాగు విధానాలు, ప్రభు త్వ పథకాల గురించి వివరిస్తామని పేర్కొన్నారు. రైతులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు హాజరు కావాలని సూచించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : హంస వాహనంపై సరస్వతీ అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : భారత్ - వెస్టిండీస్ నాలుగో టీ20 ప్రెస్‌మీట్‌లో తిలక్ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై ఘనంగా దసరా ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

విజయనగరం : సంబరంగా.. సిరిమాను తరలింపు (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీశైలంలో అంగరంగ వైభవంగా దసరా మహోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Food Inspection By Officers In Vizag 1
Video_icon

AP: కుళ్లిన చికెన్... పాడైపోయిన వెజ్ మంచూరియా
Kuppam IAS Officer Faces Criminal Case for Alleged Misbehavior with Police 2
Video_icon

సొంత నియోజకవర్గ IAS ఆఫీసర్ పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు
Icon Star Allu Arjun 23 Movie Latest Updates 3
Video_icon

Allu Arjun: AA23 అప్డేట్ వచ్చేసింది.. ఎప్పుడంటే.?
Sake Sailajanath Meet With Anantapur Collector 4
Video_icon

అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసిన శైలజానాథ్.. ఎందుకంటే ?

Shreyas Iyer’s Emotional Promise to Crying Fan Girl Goes Viral 5
Video_icon

ఫ్యాన్ గర్ల్ కు అయ్యర్ సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్
Advertisement
 