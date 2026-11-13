 జూరాలకు 3,500 క్యూసెక్కుల వరద | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జూరాలకు 3,500 క్యూసెక్కుల వరద

Nov 13 2026 4:11 AM | Updated on Nov 13 2026 4:11 AM

అమరచింత: ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టుకు ఎగువ నుంచి 3,500 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతున్నట్లు ప్రాజెక్టు ఏఈ సుదర్శన్‌ తెలిపారు. ఎగువన ఉన్న నారాయణపూర్‌ డ్యాం నుంచి వరద ప్రవాహం పూర్తిగా నిలిచిపోయినప్పటికీ.. ఆయకట్టు పరిధిలోని పంట పొలాల నుంచి దిగువకు చేరుతున్న నీరు నదిలో కలుస్తుండటంతో జూరాలకు ప్రవాహం మొదలైందని వివరించారు. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో 2.221 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే నిల్వ ఉందన్నారు. ప్రధాన కుడి, ఎడమ కాలువలతో పాటు ఎత్తిపోతల పథకాలకు నీటి విడుదలను నిలిపివేసినట్లు పేర్కొన్నారు. జూరాల ఆయకట్టు పరిధిలో ప్రస్తుతం 1.15 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగులో ఉందని తెలిపారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్యామిలీ ఈవెంట్‌లో హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్‌ చిల్.. (ఫోటోలు)
photo 2

ప్రేమ బంధానికి కొత్త అడుగు.. న్యూజిలాండ్‌లో అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఎంగేజ్‌మెంట్ (ఫోటోలు)
photo 3

చీరకట్టులో హీరోయిన్ ప్రణీత సుభాష్ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫోటోలు)
photo 5

తెలుగు అందం.. పూజిత పొన్నాడ వైర‌ల్ ఫోటోలు

Video

View all
Anbir Kapoors Ramayana Creates New Box Office Record 1
Video_icon

5 రోజుల్లో రూ.663 కోట్లు! బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తున్న రామాయణం
YS Jagan 3Lakh Financial Assistance To Lakshmi Injured In Raptadu Incident 2
Video_icon

రాప్తాడు ఘటనలో గాయపడిన లక్ష్మీకి YS జగన్ ఆర్థిక సాయం
Rachamallu Siva Prasad Emotional Comments 3
Video_icon

లోకేష్ వీళ్లకు సహాయం చేయలేదు..! కనీసం బాధను కూడా వినలేదు జగన్ కు ఒక్క మాట చెప్పగానే...
CPI Ramakrishna About Pawan Kalyan And Anna Lezhneva Divorce 4
Video_icon

అది ఆయన వ్యక్తిగతం.. కానీ ఒక్కటి చెప్పాలనుకుంటున్నా...!
NVIDIA CEO Jensen Huang Scandal 5
Video_icon

CEO ఎఫైర్.. ట్రిలియన్ డాలర్ల కంపెనీ పాతాళానికి!
Advertisement
 