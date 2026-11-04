నవంబర్ 3న జరిగిన అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలలో భారతీయ-అమెరికన్ అభ్యర్థులు మిశ్రమ ఫలితాలను నమోదు చేశారు. పలు కాంగ్రెస్, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలలో కొందరు సత్తా చాటి నప్పటికీ, కీలకమైన రేసులలో పరాజయాలను చవిచూశారు. ప్రముఖ అభ్యర్థులలో, డెమొక్రాట్ పియా దండియా ఫ్లోరిడాలోని 22వ కాంగ్రెస్ జిల్లాలో విజయం సాధించగా, రిపబ్లికన్ వివేక్ రామస్వామి ఒహాయో గవర్నర్ రేసులో డెమొక్రాట్ అమీ ఆక్టన్ చేతిలో ఓడిపోయారు.
అలాగే సుహాస్ సుబ్రమణ్యం, రో ఖన్నా, ప్రమీలా జయపాల్ , అరుణా మిల్లర్తో సహా పలువురు ఇతర భారతీయ-అమెరికన్ అభ్యర్థులు కూడా విజయాలు సాధించారు.
ఈ మధ్యంతర ఎన్నికల్లో ఓడి పోయిన అభ్యర్థులు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
సరిత కోమటిరెడ్డి - రిపబ్లికన్ న్యూయార్క్ అటార్నీ జనరల్
రితేష్ టాండన్ - రిపబ్లికన్ కాలిఫోర్నియా 17వ కాంగ్రెషనల్ డిస్ట్రిక్ట్
నీరవ్ షెత్ - రిపబ్లికన్ వాషింగ్టన్ 7వ కాంగ్రెషనల్ డిస్ట్రిక్ట్
మహేష్ గనోర్కర్ - రిపబ్లికన్ నార్త్ కరోలినా 4వ కాంగ్రెషనల్ డిస్ట్రిక్ట్
అనిల్ కుమార్ - ఇండిపెండెంట్ మిచిగాన్ 11వ కాంగ్రెషనల్ డిస్ట్రిక్ట్
ఫలితాలు వెలువడని భారతీయ-అమెరికన్ అభ్యర్థులు
నవంబర్ 4 నాటికి అనేక పోటీల ఫలితాలు ఇంకా వెలువడలేదు. లాస్ ఏంజిల్స్ మేయర్ ఎన్నికలో ప్రస్తుత మేయర్ కరెన్ బాస్పై నిత్యా రామన్ పోటీ కూడా వీటిలో ఒకటి. ప్రాథమిక ఫలితాల్లో రామన్ 49.16%తో, బాస్ 50.84%తో వెనుకబడి ఉన్నారు.
ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఇతర అభ్యర్థులలో కాలిఫోర్నియాలోని 3వ కాంగ్రెస్ జిల్లాలో అమీ బేరా, అరిజోనాలోని 1వ జిల్లాలో అమిష్ షా, న్యూయార్క్ రాష్ట్ర సెనేట్ రేసులో లీసా కౌల్, మరియు అరిజోనాలోని 18వ రాష్ట్ర సెనేట్ జిల్లాలో ప్రియా సుందరేశన్ ఉన్నారు.
డెమొక్రాట్లకు చెందిన సందీప్ శ్రీవాస్తవ , పూజా సేథి కూడా టెక్సాస్ రాష్ట్ర ప్రతినిధుల సభ స్థానాలకు పోటీ చేస్తుండగా, రంజీవ్ పూరి మిచిగాన్ రాష్ట్ర శాసనసభలో మరోసారి పదవీకాలం కోసం ప్రయత్నించారు. శుచితా పటేల్ జార్జియాలో కౌంటీ కమిషన్ స్థానానికి పోటీ చేశారు.
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