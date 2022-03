Russia Forced To Stop War Due To Lck of Resource: రష్యా ఉక్రెయిన్‌ల మధ్య యుద్ధం రోజరోజుకి తీవ్రరూపం దాల్చుతోందే తప్ప ఎక్కడ యుద్ధం ముగిసే సూచనలు మచ్చుకైన కానరాడం లేదు. రష్యా ఉక్రెయిన్‌ పై దాడి చేసి నేటికి 19వ రోజుకి చేరుకుంది. ఈ భీకర యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్‌లోని అనేక నగరాలు శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి. పైగా పాశ్చాత్య దేశాలు ఉక్రెయిన్‌పై ఆంక్షలు కొరడ ఝళిపించినప్పటికీ రష్యా ఏ మాత్రం వెనుకడగు వేయకుండా మరింత దుశ్చర్యలకు ఒడిగడుతోంది.

ఈ తరుణంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆర్మీకి చెందిన ఐరోపా మాజీ యూఎస్‌ కమాండిగ్‌ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ బెన్ హోడ్జెస్ రష్యాకు సంబంధించిన కొన్ని కీలక విషయాలు బయటపెట్టాడు. రష్యన్లు త్వరలోనే వనరుల కొరత కారణంగా ఉక్రెయిన్‌ పై దాడిని ఆపే స్థితికి చేరుకోనుందని వెల్లడించారు. అంతేగాదు రష్యా బలగాలకు వనరుల కొరత తీవ్రంగా ఏర్పడునుందని నిపుణులు కూడా చెబుతున్నారని అన్నారు. లెఫ్టినెంట్ జనరల్ బెన్ హోడ్జెస్ మాట్లాడుతూ.. రష్యన్లు యావోరివ్‌లోని కర్ట్ వోల్కర్ శిక్షణా కేంద్రమైన నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ (నాటో) మాజీ రాయబారిని వెంబడించడమే కాక ఉక్రెయిన్‌కి పోలాండ్‌ నుంచి యుద్ధ సామాగ్రిని తరలించే సరిహద్దుల వద్ద రష్యన్లు గస్తీ కాసారని అన్నారు.

అయితే నాటో భూభాగాలకు సమీపంలో జరిగిన దాడిపై ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని నమ్మకంగా చెప్పారు. పైగా రష్యన్లు వనరుల కొరత కారణంగా దాడిని ఆపాల్సిన పరాకాష్టకు చేరుకున్నారని స్పష్టం చేశారు. రష్యాలో సుమారు 10 రోజుల్లో మానవ శక్తి, మందుగుండు సామాగ్రి కొరత ఏర్పడనుందని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా ఉక్రెయిన్‌పై దాడి చేసినందుకు గానూ మాస్కోను శిక్షించేందుకు 27 దేశాల కూటమి కొత్త ఆంక్షలను ఆమోదించినట్లు యూరోపియన్ యూనియన్ ప్రకటించింది.

అంతేగాక ఈయూ ప్రెసిడెన్సీని కలిగి ఉన్న ఫ్రాన్స్, కూటమి "మా అంతర్జాతీయ భాగస్వాములతో సంప్రదించి, ఉక్రెయిన్‌పై దురాక్రమణలో పాల్గొన్న వ్యక్తులు, సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, అలాగే రష్యన్ ఆర్థిక వ్యవస్థలోని అనేక రంగాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆంక్షలకు సంబంధించిన నాల్గవ ప్యాకేజీని ఆమోదించింది" అని తెలిపింది". మొత్తంగా ఈయూ నియంత్రణ చర్యలు ఇప్పుడు సుమారు 862 మంది వ్యక్తలకు, 53 సంస్థలకు వర్తిస్తాయి.

(చదవండి: యుద్ధం వేళ ఆ మాత్రలకు ఎందుకంత డిమాండ్‌?)