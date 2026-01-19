స్పెయిన్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. పట్టాలు తప్పిన హైస్పీడ్ రైలు.. మరో రైలును ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో 21 మంది మృతి చెందారు. మరో వంద మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
సౌత్ స్పెయిన్లోని అడాముజ్ వద్ద ఈ ఘోరం చోటు చేసుకుంది. ఘటన జరిగిన వెంటనే అధికార యంత్రాంగం రంగంలోకి దిగి.. గాయపడ్డ వారిని బయటకు తీసి ఆస్పత్రులకు తరలించింది. మృతుల సంఖ్య పెరిగేలా కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం అక్కడ సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఘటనపై ప్రధాని పెడ్రో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
