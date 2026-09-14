ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. 21 మంది మృతి

దక్షిణాఫ్రికాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రెండు మినీబస్సులు ఎదురెదురుగా ఢీకొనడంతో 21 మంది మృతి చెందారు. పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదం అనంతరం మరో ఎస్యూవీ వాహనం కూడా ఆ రెండు వాహనాలను ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటన వెస్టర్న్ కేప్ ప్రావిన్స్లోని ఎన్1 రహదారిపై జరిగింది.
రోడ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ కార్పొరేషన్ ప్రకారం, ప్రిన్స్ ఆల్బర్ట్, లీయూ-గామ్కా ప్రాంతాల మధ్య ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రాంతం కేప్ టౌన్కు సుమారు 380 కిలోమీటర్ల తూర్పున ఉంది. తొలుత రెండు మినీబస్ టాక్సీలు ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. ఆ తర్వాత అదే ప్రాంతంలో ఉన్న శిథిలాలను ఎస్యూవీ వాహనం ఢీకొట్టినట్లు వెస్టర్న్ కేప్ మొబిలిటీ విభాగం వెల్లడించింది.
ప్రమాదంలో గాయపడిన ముగ్గురిని ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే వారు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ప్రమాద స్థలంలో సహాయక చర్యలు, పరిస్థితుల అంచనా కొనసాగుతున్న సమయంలో మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు.
ప్రమాదం కారణంగా ఎన్1 రహదారిని అధికారులు మూసివేశారు. ప్రమాదానికి అసలు కారణాన్ని గుర్తించేందుకు రోడ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ కార్పొరేషన్ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై అధికారులు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.
దక్షిణాఫ్రికాలో మినీబస్ టాక్సీలు ప్రజా రవాణాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అయితే ఇవి తరచుగా ప్రాణాంతక రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి. ఈ ఏడాది జనవరిలో జరిగిన రెండు వేర్వేరు మినీబస్ ప్రమాదాల్లో కనీసం 25 మంది మరణించారు. వారిలో 14 మంది చిన్నారులు ఉన్నారు. తాజా ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్యపై అధికారులు తుది అంచనా వేస్తుండటంతో తదుపరి వివరాలపై దర్యాప్తు నివేదిక కీలకం కానుంది.