ఉపగ్రహ చిత్రాల్లో దుబాయ్ నగరంపై కమ్ముకున్న నల్ల పొగలు

ఉపగ్రహ చిత్రాల్లో దుబాయ్ నగరంపై నల్ల పొగలు కమ్ముకున్న దృశ్యాలు బయటపడ్డాయి. ఫిబ్రవరి 24న తీసిన చిత్రాల్లో మెరిసే టవర్లు, క్రమబద్ధమైన హైవేలు, కృత్రిమ దీవులు కనిపించాయి. మార్చి 1న తీసిన తాజా చిత్రాల్లో నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాలపై దట్టమైన పొగలు ఎగసిపడుతున్నాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీమ్ లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణం తర్వాత, ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు ప్రారంభించింది. వందలాది డ్రోన్లు, క్షిపణులను గల్ఫ్ దేశాలపై ప్రయోగించింది. ఎక్కువ భాగం ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ అడ్డుకున్నప్పటికీ, మిగిలిన శకలాలు దుబాయ్లోని ప్రముఖ ప్రాంతాల్లో నష్టం కలిగించాయి.
బుర్జ్ అల్ అరబ్ లగ్జరీ హోటల్ పరిసరాలు, పామ్ జుమైరా ప్రాంతంలో నష్టం జరిగినట్లు నివాసులు తెలిపారు. రాత్రి వేళల్లో పేలుళ్లతో మెలకువ వచ్చిందని, ఆకాశంలో ఇంటర్సెప్టర్ క్షిపణులు దూసుకెళ్లినట్లు వారు వివరించారు. దుబాయ్ మీడియా కార్యాలయం పాత అగ్నిప్రమాదాల వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుతున్నవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. UAE మానవ వనరుల మంత్రిత్వ శాఖ, ప్రైవేట్ రంగానికి మంగళవారం వరకు రిమోట్ వర్క్ సూచించింది.
ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్పై నిరంతర దాడులు చేస్తుందని ప్రకటించింది. అమెరికా సైన్యం ప్రకారం, ఇప్పటివరకు మూడు అమెరికా సైనికులు మృతి చెందగా, ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. తెహ్రాన్లో ప్రభుత్వ భవనాల సమీపంలో భారీ పేలుళ్లు సంభవించాయి. ఇరాన్ అధికారుల ప్రకారం, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో 200 మందికి పైగా మరణించారు.దక్షిణ ఇరాన్లో ఒక బాలికల పాఠశాలపై దాడి జరగగా, 165 మంది మరణించినట్లు IRNA వార్తా సంస్థ తెలిపింది. మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతి, భద్రతకు ప్రతీకగా భావించబడిన దుబాయ్ ఇప్పుడు యుద్ధ ప్రభావంతో తీవ్ర ఆందోళనలో ఉంది.
అమెరికా భారీ దాడి.. IRGC ప్రధాన కార్యాలయం ధ్వంసం
The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
వాషింగ్టన్: అమెరికా సైన్యం ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) పై భారీ దాడి జరిపి వారి ప్రధాన కార్యాలయాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసిందని అమెరికా అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. గత 47 ఏళ్లలో IRGC 1,000 మందికి పైగా అమెరికన్లను హతమార్చిందని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. అమెరికా సైన్యం ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైనది. IRGC ఇకపై ప్రధాన కార్యాలయం లేకుండా పోయిందని పేర్కొన్నారు.