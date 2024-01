టెల్‌ అవివ్‌: గాజాలో ఇజ్రాయెల్‌ సేనలు దాడులు కొనసాగిస్తునే ఉన్నారు. గాజా- ఇజ్రాయెల్‌ మధ్య దాడులు మొదలై 100 వంద రోజులు పూర్తి అయింది. అయినా ఇజ్రాయెల్‌ గాజాపై దాడులను మరింత తీవ్రతరం చేస్తునే ఉంది. హమాస్‌ను అంతమొందించడమే లక్ష్యంగా దాడులకు తెగబడుతోంది. ఈ క్రమంలో ఇజ్రాయెల్‌ దేశ అర్మీ.. ఇజ్రాయెల్‌ డిఫెన్స్‌ ఫోర్సెస్‌(ఐడీఎఫ్‌) తాజాగా ఓ వీడియో విడుదల చేసింది.

ఆ వీడియోలో.. హమాస్‌ మిలిటెంట్లపై పాలస్తీనియా ప్రజలు తీవ్రంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ‘‘హమాస్‌ నేతలు కుక్కలతో సమానం. వారిని అల్లా క్షమించడు. హమాస్‌ నేతల వల్లనే తమకు ఈ దారుణ పరిస్థితి ఏర్పడింది. మమ్మల్ని వారు 100 ఏళ్ల వెనక్కి నెట్టారు. సాయుధ బలంతో హమాస్‌ నేతలు విర్రవీగుతున్నారు.

Gazan civilians on Hamas leaders: “Hamas’ people are abroad, outside of Palestine…They ruined us, they took us back 100 years.”

Listen to the conversations between Gazan civilians and IDF officers. pic.twitter.com/TsmjAtIc6k

— Israel Defense Forces (@IDF) January 14, 2024