ఇస్లామాబాద్‌: దాయాది దేశం పాకిస్తాన్‌ ఇటీవలే క్షిపణి ప్రయోగం చేసి.. అది విఫలమవడంతో సోషల్‌ మీడియాలో నిలిచింది. తాజాగా మరో ఘటనతో మరోసారి వార్తల్లోకి ఎక్కింది. ఆదివారం పాక్ సైనిక స్థావరంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. పేలుడు శబ్దం ధాటికి ప్రజలు ఆందోళనకు గురయ్యారు.

వివరాల ప్రకారం.. నార్త్‌ పాకిస్తాన్‌లో ఉన్న సియాల్‌కోట్‌లోని సైనిక స్థావరంలో ఆదివారం భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ పేలుడు ధాటికి కొన్ని కిలోమీటర్ల మేర సౌండ్‌ వినిపించడంతో ఏం జరిగిందోనని స్థానికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. అయితే, పంజాబ్ ప్రావిన్స్‌లోని కంటోన్మెంట్ ప్రాంతానికి సమీపంలో పేలుడు శబ్ధం వినిపించినట్లు సమాచారం. కాసేపటి తర్వాత ఈ పేలుడుపై పాక్‌ ఆర్మీ మీడియా విభాగం ఓ ప్రకటనలో ప్రమాదవశాత్తు మిలటరీ బేస్‌లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని పేర్కొంది. షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ కారణంగానే పేలుడు సంభవించి మంటలు చెలరేగాయని తెలిపింది.

