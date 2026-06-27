 భారత గడ్డపై అడుగుపెట్టిన జపాన్‌ ప్రధాని | Japan-Prime Minister Sanae-Takaichi Arrives-Delhi-Official-India Tour | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత గడ్డపై అడుగుపెట్టిన జపాన్‌ ప్రధాని

Jul 2 2026 2:23 AM | Updated on Jul 2 2026 2:23 AM

Japan-Prime Minister Sanae-Takaichi Arrives-Delhi-Official-India Tour

జపాన్ ప్రధానమంత్రి సనాయే తకైచి మూడు రోజుల అధికారిక పర్యటన నిమిత్తం బుధవారం రాత్రి ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. విమానాశ్రయంలో కేంద్ర శాస్త్ర, సాంకేతిక శాఖ మంత్రి డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ ఆమెకు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ పర్యటన జూలై ఒకటి నుంచి 3 వరకు కొనసాగనుండగా.. ఇందులో భారత్-జపాన్ 16వ వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. 

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆహ్వానం మేరకు భారత్కు వచ్చిన సనాయే తకైచి.. ప్రధాని మోడీతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. ఈ సమావేశంలో వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, రక్షణ సహకారం, సెమీకండక్టర్లు, కృత్రిమ మేధస్సు, కీలక ఖనిజాలు, స్వేచ్ఛాయుత ఇండో-పసిఫిక్ వ్యూహం తదితర అంశాలపై ఇరు దేశాలు చర్చించనున్నాయి. 

అలాగే ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై కూడా అభిప్రాయాలు పంచుకోనున్నట్లు విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. ప్రధానమంత్రి పదవి చేపట్టిన తర్వాత సనాయే తకైచి భారత్‌కు రావడం ఇదే తొలిసారి. ఈ పర్యటనతో భారత్-జపాన్ ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక, గ్లోబల్ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని ఇరు దేశాలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏపీ : శిల్ప కళా వైభవం.. చెక్కుచెదరని కట్టడం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

'విశ్వంభర' బ్యూటీ జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రేమలో పడిన యంగ్ హీరోయిన్.. ప్రియుడు ఇతడే (ఫొటోలు)
photo 4

సత్యదేవ్ ‘రావు బహదూర్’ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌.. (ఫోటోలు)
photo 5

అక్కినేని అఖిల్‌ ‘లెనిన్‌’ మూవీ HD స్టిల్స్‌

Video

View all
YSRCP Leaders Questions Over Jindal Steel Plant Issue In YSR District 1
Video_icon

ఎవర్ని మోసం చేయడానికి బాబు మళ్లీ భూమి పూజ చేస్తున్నాడు?
Who is Brigida Saga's boyfriend Ananth 2
Video_icon

బాయ్ ఫ్రెండ్ ను రివీల్ చేసిన పవి టీచర్
Two Fisherman Saves Lady Life Form Godavari River 3
Video_icon

గోదావరి బ్రిడ్జిపై నుండి దూకిన యువతి
Massive Fire Accident In Belgium 4
Video_icon

బెల్జియాన్ని వణికించిన భారీ అగ్నిప్రమాదం!
Ketan Agarwal Case: Advocate Sends ₹10 Crore Defamation Notice To Siya Goyal's Brother 5
Video_icon

కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. సియా సోదరుడిపై 10 కోట్ల పరువు నష్టం దావా
Advertisement
 