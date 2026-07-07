 ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడికి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం | French President narrowly escapes danger | Sakshi
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ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడికి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం

Jul 7 2026 2:24 PM | Updated on Jul 7 2026 2:39 PM

French President narrowly escapes danger

ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్‌కు పెను ప్రమాదం తప్పింది. సిరియాలో మెక్రాన్‌ బసచేసిన హోటల్‌ వద్ద భారీ పేలుళ్లు సంభవించాయి. ఆ ప్రమాదం నుంచి మెక్రాన్‌ తృటిలో తప్పించుకున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు సాధారణ పౌరులకు గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది. 

ప్రస్తుతం ఇమ్మాన్యుయెల్ మెక్రాన్‌ సిరియా పర్యటనలో ఉన్నారు. ఇందులో భాగంగా డమాస్కస్‌లో ఆయన  హోటల్లో బసచేశారు. అయితే ఆ హోటల్ సమీపంలో  మూడు కారు బాంబులు పేలాయి. దీంతో తీవ్ర కలకలం రేగింది. పేలుళ్లు జరిగిన సమయంలో, ఆయన అధ్యక్షుడు అహ్మద్ అల్-షరాతో కలిసి అధ్యక్ష భవనంలో ఉన్నారని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. దీంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

ఈ పేలుళ్లకు పాల్పడింది ఎవరు అనేది ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించబడలేదు. ఏ ఉగ్రవాద సంస్థ కూడా ఈ దాడికి బాధ్యత వహిస్తూ ఇప్పటివరకు ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.

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