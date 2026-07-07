ఓటు లేకున్నా పర్వాలేదట కానీ... మనకు అయితే వేయరట!
టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ మధ్యనే పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది.
ప్రముఖ నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురు అన్షులా కపూర్ పెళ్లిబంధంలోకి అడుగుపెట్టింది.
టీమిండియా యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఘనమైన అరంగేట్రం లభించలేదు.
మరోవారం వచ్చేసింది. ఈసారి థియేటర్లలో అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా నటించిన 'లెనిన్' రిలీజ్ కానుంది.
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ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్!!
అలాగే ‘సర్’!
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తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు, రచయిత కె.భాగ్యరాజ్ రీసెంట్గా గుండెపోటుతో చనిపోయారు.
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Jul 7 2026 3:30 PM | Updated on Jul 7 2026 3:30 PM
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