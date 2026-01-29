కొలంబియాలో ఫ్లైట్ మిస్.. ప్రయాణికుల క్షేమంపై ఆందోళన

కొలంబియాలో ఓ ప్రైవేట్ జెట్ మిస్సింగ్ ఆ దేశంలో కలకలం రేపుతుంది. ఆ దేశంలోని కుకుటా నగరం నుంచి టేకాఫ్ అయిన ఫ్లైట్ టేకాప్ అయ్యే ప్రాంతానికి చేరుకోకముందే కంట్రోలింగ్ టవర్స్తో సిగ్నల్స్ తెగిపోయాయి. ఈ ఫ్లైట్లో 13 మంది ప్రయాణికులతో పాటు ఇద్దరు సిబ్బంది ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.
ఆ దేశ సరిహద్దు నగరం కుకుటా నుండి 13 ప్రయాణికులతో బయిలుదేరిన విమానం ఆదేశ కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం12 గంటల ప్రాంతంలో ఒకానా నగరంలో ల్యాండ్ కావాల్సి ఉంది. అయితే ఆ సమయానికి కొద్ది సేపు ముందే కంట్రోలింగ్ టవర్స్తో ఆ ఫ్లైట్స్ సిగ్నల్స్ తెగిపోయినట్లు అక్కడి ఎయిర్లైన్స్ ప్రకటించింది.
అయితే ఫ్లైట్ మిస్సైన ప్రాంతం వెనిజువెలాకు సరిహద్దున ఉండడంతో పాటు అది పర్వతాలతో కూడిన ప్రాంతమని అక్కడ వాతావరణం సరిగ్గా ఉండదని అక్కడి అధికారులు తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఆ విమానంలో ఆదేశానికి చెందిన ఒక శాసనసభ్యుడు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇటీవలే అమెరికాలో వాతావరణ అనూకూలించకపోవడంతో ఒక ప్రైవేట్ జెట్ కూలిన సంగతి తెలిసిందే.