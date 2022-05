సౌదీ ఏవియేషన్‌ చరిత్రలో తొలిసారి..

Women-only Crew Operates: గల్ఫ్‌ దేశాల్లో మహిళలకు ఎలాంటి ఆంక్షలు ఉంటాయో అందరికీ తెలిసిందే. అలాంటి సౌదీ అరేబియాలో తొలిసారిగా ఒక విమానాన్ని మొత్తం మహిళలే నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో మొత్తం మహిళా సిబ్బందే పనిచేస్తారు. ఇది మహిళా సాధికారతకు ఒక పెద్ద నిర్వచనంగా చెప్పవచ్చు. ఈ విమానాన్ని ఇటీవలే ప్రారంభించామని ఒక చిన్న దేశీయ ప్రయాణాన్ని కూడా చేసిందని సౌదీ అధికారులు వెల్లడించారు.

ఈ మేరకు వారు ఎర్రసముద్ర తీరం నుంచి జెడ్డా వరకు విమానాన్ని నడిపారని కూడా తెలిపారు. ఫ్లైడీల్‌ ఈ విమానాన్ని ఆపరేట్‌ చేస్తుండగా, సౌదీ విమానయాన చరిత్రలో తొలిసారిగా సరికొత్త ఏ 320 విమానాన్ని మొత్తం మహిళా సిబ్బందితో నడిపించిందని అన్నారు. అంతేకాదు ఈ విమానాన్ని నడిపిన మహిళా ఫైలెట్‌ కూడా అత్యంత పిన్న వయసురాలు కావడం మరో విశేషం. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సౌదీ అరేబియా శ్రామిక శక్తిలో ఎక్కువ శాతం మహిళల భాగస్వామ్యం ఉండేలా కృషి చేస్తోంది. ఆ క్రమంలోనే ఈ విమానాన్ని పూర్తిగా మహిళలే నిర్వహించేలా చేసింది.

For the first time in Saudi aviation history!🇸🇦

#flyadeal operated the first flight with all-female crew, majority of which are Saudis by the newest A320 aircraft. Flight 117, flew from #Riyadh to #Jeddah ✈️💜 pic.twitter.com/fWo08hYMd7

— طيران أديل (@flyadeal) May 20, 2022