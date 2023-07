అమెరికాలోని శ్వేత సౌధంలో అధికారులు కొకైన్‌ గుర్తించిన నేపధ్యంలో దీనివెనుక అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ కుమారుడు హంటర్‌ బైడెన్‌ ప్రమేయమందంటూ పలు విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. హంటర్‌ బైడెన్‌ మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుంటూ గతంలో బహిరంగంగా దొరికిన ఉదంతాలు అనేకం ఉన్నాయి. తండ్రి జో బైడెన్‌ హాలిడే వీకెండ్‌కు వెళ్లిన సమయంలో జోహంటర్‌ ఇక్కడకు వచ్చారని సమాచారం. ఈ విషయం బయటకు పొక్కడంతో సోషల్‌ మీడియాలో హంటర్‌ బైడెన్‌పై పలు మీమ్స్‌ ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి.

#HunterBiden is a disgrace and embarrassment to our nation. He is a degenerate, lowlife criminal who has direct access to American power and state secrets. WHEN will something be done about him? WHEN? pic.twitter.com/ILh1s2xVwu

— Giordano Bruno (@GioBruno1600) July 4, 2023