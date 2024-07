వాషింగ్టన్‌: అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌కు కరోనా టెస్టుల అనంతరం ఫలితం నెగిటివ్‌గా వచ్చింది. దీంతో, ఆయన మళ్లీ బాహ్య ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఈ సందర్బంగా బైడెన్‌ స్పందిస్తూ.. వైట్‌ హౌస్‌లో మళ్లీ అడుగుపెట్టడం ఓ ఆనందంగా ఉందన్నారు.

కాగా, కరోనా పాజిటివ్‌ కారణంగా జో బైడెన్‌ ఐసోలేషన్‌లో ఉండిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఆయనకు నెగిటివ్‌గా తేలడంతో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా బైడెన్‌కు చికిత్స అందించిన డాక్టర్‌ కెవిన్‌ ఓ కన్నర్‌ మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం బైడెన్‌ ఆరోగ్యం చాలా బాగుంది. బైడెన్‌లో కరోనా లక్షణాలో లేవు. టెస్టుల్లో నెగిటివ్‌గా తేలింది అంటూ కామెంట్స్‌ చేశారు.

It's great to be back at the White House. pic.twitter.com/f2HLk1Jp3O

— President Biden (@POTUS) July 23, 2024