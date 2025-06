గాల్లో ఉండగా మంటలు.. 8 మంది దుర్మరణం

బ్రెజిల్‌ గగనతలంలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. హాట్‌ ఎయిర్‌ బెలూన్‌లో మంటలు చెలరేగి ఎనిమిది మంది మృతి చెందారు. మరో 13 మంది గాయపడ్డారు.

శాంటా కాటరినా రాష్ట్రం ప్రియాగ్రాండే నగరంలో శనివారం వేకువజామున ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బెలూన్ గాల్లో ఉన్న సమయంలోనే మంటలు చెలరేగాయి. ఆ తర్వాత అది నేలపై కూలిపోయింది. ఆ సమయంలో బెలూన్‌లో మొత్తం 22 మంది పర్యాటకులు ఉన్నారు. వాళ్లలో 13 మంది ప్రాణాలతో బయటపడగా, వారిని సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

#Brazil: At least eight people have died following an accident involving a hot air balloon in the southern region of Santa Catarina.



Governor Jorginho Mello said, rescue teams were searching for other people, as preliminary information indicated there were 22 people on board.… pic.twitter.com/usUJ3Mzfh0

— All India Radio News (@airnewsalerts) June 21, 2025