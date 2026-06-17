 బొలీవియాలో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటన | Bolivian president declares state of emergency | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బొలీవియాలో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటన

Jun 21 2026 12:46 AM | Updated on Jun 21 2026 12:46 AM

Bolivian president declares state of emergency

దక్షిణ అమెరికా దేశమైన బొలీవియాలో రాజకీయ, సామాజిక ఉద్రిక్తతలు తీవ్రరూపం దాల్చడంతో అధ్యక్షుడు రోడ్రిగో పాజ్‌ దేశవ్యాప్తంగా అత్యవసర పరిస్థితి (State of Emergency) ప్రకటించారు. ఏప్రిల్‌ చివరి నుంచి కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు, రహదారి దిగ్బంధనాల కారణంగా ఇంధనం, ఆహార సరుకులు వంటి నిత్యావసర వస్తువుల కొరత ఏర్పడి దేశ జీవన వ్యవస్థ దెబ్బతింది.

అత్యవసర పరిస్థితి ద్వారా రహదారి దిగ్బంధనాలను తొలగించి సాధారణ పరిస్థితులను పునరుద్ధరిస్తామని అధ్యక్షుడు ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయాన్ని బొలీవియా కాంగ్రెస్‌ 72 గంటల్లో ఆమోదించాలి లేదా తిరస్కరించాలి.

ఆందోళనలకు కారణాలు
భూ సంస్కరణల ప్రతిపాదనలపై రైతుల ఆగ్రహం
ఇంధన సబ్సిడీల కోతలకు వ్యతిరేక నిరసనలు
ఆర్థిక సంస్కరణలు, పొదుపు చర్యలపై వ్యతిరేకత
రాజ్యాంగ సవరణల ప్రతిపాదనలపై అభ్యంతరాలు
అధ్యక్షుడు రోడ్రిగో పాజ్‌ రాజీనామా చేయాలన్న డిమాండ్‌

పలువురు మృతి.. వందల అరెస్టులు
గనికార్మికులు, రైతులు, ఆదివాసీ సంఘాల నేతృత్వంలో జరుగుతున్న ఆందోళనల్లో ఇప్పటివరకు పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, వందల మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రాజధాని సహా పలు ప్రాంతాల్లో పోలీసులు, సైనిక బలగాలు మోహరించాయి.

మాజీ అధ్యక్షుడిపై ఆరోపణలు
ప్రస్తుత సంక్షోభం వెనుక మాజీ అధ్యక్షుడు Evo Morales ఉన్నారని అధ్యక్షుడు పాజ్‌ ఆరోపించారు. అయితే ఈ ఆరోపణలను మొరాలెస్‌ ఖండించారు.

శాంతి ప్రయత్నాలు విఫలం
మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ, తనతో పాటు మంత్రుల జీతాలను సగానికి తగ్గించడం, వివిధ వర్గాలతో చర్చల కోసం ప్రత్యేక మండలి ఏర్పాటు వంటి చర్యలు చేపట్టినా ఆందోళనలు తగ్గలేదు. దీంతో ప్రభుత్వం అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించే దిశగా అడుగులు వేసింది.
 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మెరుపు తీగలా కాజల్.. విషెస్ చెప్పినోళ్లకు థ్యాంక్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

ముద్దబంతిలా మెరిసిపోతున్న భావన (ఫొటోలు)
photo 3

చిన్నపిల్లలా ఎంజాయ్ చేస్తున్న భాగ్యశ్రీ (ఫొటోలు)
photo 4

‘నాగబంధం’ మూవీ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన నభా నటేష్ (ఫొటోలు)
photo 5

పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో యోగా డే వేడుకలు.. ప్రముఖుల ఆసనాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP PerniNani Reveals CI Nagaraju Comments 1
Video_icon

నేను స్టేషన్ కి రాను.. వస్తే మీ బండారం బయటపెడతా!
Small Clue in Tuni Girl Gnaneswari's Missing Case 2
Video_icon

Missing Case: చిన్నారి ఆచూకీ చెప్తే లక్ష రూపాయలు
Dog on the Screen New Clue in Missing Girl Case 3
Video_icon

జ్ఞానేశ్వరి మిస్సింగ్ మిస్టరీ.. ఆ 15 నిమిషాలు ఏం జరిగింది?
Police Probe at Krishnalanka Cremation Ground in Sai Krishna Missing Case 4
Video_icon

సాయికృష్ణ కేసులో ట్విస్ట్.. శ్మశాన వాటికలో పోలీసుల విచారణ
YSRCP Workers Clash With Police During Bolla Brahmanayudu Visit 5
Video_icon

వినుకొండలో ఉద్రిక్తత.. బ్రహ్మనాయుడుని అడ్డుకున్న ఖాకీలు
Advertisement
 