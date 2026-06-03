 అలలపై.. అలా | 17th Monsoon Regatta National Ranking Sailing Championship In Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అలలపై.. అలా

Jun 3 2026 7:40 AM | Updated on Jun 3 2026 7:45 AM

17th Monsoon Regatta National Ranking Sailing Championship In Hyderabad

హుస్సేన్‌ సాగర్‌లో జాతీయ ర్యాంకింగ్‌ సెయిలింగ్‌ టోర్నీ

పోటీల్లో పాల్గొన్న ఔత్సాహికులు

తొలిరోజు సంచలన విజయం సాధించిన మల్కాజిగిరి బాలుడు

సాక్షి, సిటీబ్యూరో: తెలంగాణ సెయిలింగ్‌ అసోసియేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో, ది యాచ్‌ క్లబ్‌ ఆఫ్‌ హైదరాబాద్‌ ఆతిథ్యం ఇస్తున్న ‘17వ మాన్సూన్‌ రెగట్టా జాతీయ ర్యాంకింగ్‌ సెయిలింగ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌’ నగరంలోని హుస్సేన్‌ సాగర్‌ వేదికగా ప్రారంభమైంది.

మంగళవారం గాలి వేగం తగ్గడంతో ప్రిన్సిపల్‌ రేస్‌ ఆఫీసర్‌ చంద్రశేఖర్‌ దలై వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా  ఒక రేసును మాత్రమే పూర్తి చేయగలిగారు. బాలికల అండర్‌–15 విభాగంలో సికింద్రాబాద్‌ క్లబ్‌కు చెందిన సృష్టి సింగ్‌ అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకుంది. మొదటి రోజు ముగిసే సమయానికి బాలుర విభాగంలో నిల్కొండ మణి (1 పాయింట్‌) అగ్రస్థానంలో నిలవగా, బాలికల విభాగంలో సృష్టి సింగ్‌ (4 పాయింట్లు) టాప్‌లో నిలిచింది.

సెయిలింగ్‌లో ‘మణి’రత్నం..  
మల్కాజిగిరికి చెందిన 13 ఏళ్ల నిల్కొండ మణి తొలి రేసులో మొదటి స్థానంలో నిలిచాడు. 30 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ రేసులో తన సమీప ప్రత్యర్థి కంటే దాదాపు 2 నిమిషాల భారీ ఆధిక్యంతో మణి విజయం సాధించాడు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా క్షమాభిక్షపై 91 మంది విడుదల (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్యామిలీతో హీరో విష్ణు విశాల్ ఫారిన్ ట్రిప్.. ఫోటోలు
photo 3

చీరలో ధగధగా మెరిసిపోతున్న దివ్యభారతి (ఫొటోలు)
photo 4

అల్లు స్నేహా.. మే జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 5

సింగర్ సునీత తనయుడు ఆకాష్‌ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘కొత్త మలుపు’ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Sajjala Rama Krishna Reddy Sensational Comments On CM Chandrababu 1
Video_icon

అధికారం కోసం అడ్డమైన హామీలు.. పాలనలో ప్రజలకు వెన్నుపోటు
MLA Anirudh Reddy Mass Warning To Pawan Kalyan Comments 2
Video_icon

జగన్ దెబ్బకు 5ఏళ్ళు తెలంగాణలో దాక్కున్నావ్.. నువ్వా రాజకీయాలకోసం మాట్లాడేది
Advocate Rajini Sensational Comments On Pawan Kalyan 3
Video_icon

మా బాబాయ్ దగ్గర రివాల్వర్ ఉంది నన్ను చంపేస్తాడు అని అంటేనే..
Amaravati Farmers Exposed Chandrababu Land Scam 4
Video_icon

జగన్ ముందు బాబు చిట్టా విప్పిన రైతు.. బలవంతంగా భూములు లాక్కుంటున్నారు..!
Minister Ponnam Prabhakar Counter To Pawan Kalyan 5
Video_icon

అవును మా అయ్య జాగీరే.. పవన్ కు మంత్రి పొన్నం కౌంటర్
Advertisement
 