 హైదరాబాద్‌లో హైటెన్షన్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌ Vs యూత్‌ కాంగ్రెస్‌.. | Youth Congress And BRS Protests At Indira Park Over NEET Paper Leak Row Live Updates | Sakshi
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హైదరాబాద్‌లో హైటెన్షన్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌ Vs యూత్‌ కాంగ్రెస్‌..

Jul 24 2026 10:23 AM | Updated on Jul 24 2026 11:56 AM

Youth Congress And BRS Protests At Indira Park Updates

బీఆర్‌ఎస్‌ నిరసనలు అప్‌డేట్స్‌..

నల్ల చొక్కాతో నిరసనల్లో కేటీఆర్‌..

  • నల్లచొక్కా ధరించి నిరసనలో పాల్గొననున్న కేటీఆర్
  • ఇందిరా పార్క్‌ వద్ద  బీఆర్ఎస్‌ ఆధ్వర్యంలో నిరసన
  • ఢిల్లీలో విద్యార్థులు, యువత పోరాటానికి బీఆర్ఎస్ సంఘీభావం


పోలీసుల మోహరింపు..

  • గాంధీ భవన్ బయట భారీగా మోహరించిన పోలీసులు...
  • నిరుద్యోగ జేఏసీ గాంధీ భవన్ ముట్టడి నేపథ్యంలో బందోబస్తు ఏర్పాటు..


అడ్డుకున్న పోలీసులు..

  • ఆదర్శ్ నగర్ నుంచి ఇందిరాపార్కు వెళ్లేందుకు ర్యాలీగా బయలుదేరిన యూత్ కాంగ్రెస్ నేతలు..
  • భారీగా మోహరించిన పోలీసులు
  • ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ గేటు దాటకుండా అడ్డగిస్తున్న పోలీసులు
  • పలువురు నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

నగరంలో మరోసారి హైటెన్షన్‌ నెలకొంది. ఇందిరా పార్క్‌ వద్ద బీఆర్‌ఎస్‌ చేపట్టనున్న నిరసన దీక్షను అడ్డుకుంటామని యూత్‌ కాంగ్రెస్‌ తాజాగా ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. గతంలో పేపర్ లీక్‌లకు కారణం అయిన బీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు నిరసన పేరుతో నాటకం ఆడుతుందని యూత్‌ కాంగ్రెస్‌ ఆరోపించింది. ఈ క్రమంలో బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ను అడ్డుకుంటామని యూత్ కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ అరవింద్ హెచ్చరించారు.

  • ఇందిరా పార్క్ వద్ద బీఆర్ఎస్‌ ఆధ్వర్యంలో నిరసన
  • ఢిల్లీలో విద్యార్థులు, యువత పోరాటానికి బీఆర్ఎస్ సంఘీభావం
  • నిరసనలో పాల్గొననున్న విద్యార్థులు, కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ నేతలు
  • కాసేపట్లో ఇందిరా పార్క్‌కు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్
  • మరోవైపు ఇందిరాపార్క్ వద్ద పోలీసుల బందోబస్త్
  • బీఆర్ఎస్ నిరసనను అడ్డుకుంటామన్న కాంగ్రెస్
  • దీంతో బీఆర్ఎస్ నిరసన కార్యక్రమం వద్ద పోలీస్ బందోబస్త్
  • బీఆర్ఎస్వీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న నిరసనకు  మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు అనుమతి

పోలీసుల భారీ బందోబస్తు..

  • ఆదర్శ్ నగర్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్‌కు భారీ గా చేరుకుంటున్న యూత్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు..

  • బీఆర్ఎస్ హయాంలో పేపర్ లీక్‌లకు కేటీఆర్ సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్..

  • నీట్ పేపర్ లీక్‌కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్..

  • మరికాసేపట్లో ర్యాలీగా ఇందిరా పార్క్‌ వరకు వెళ్లనున్న యూత్ కాంగ్రెస్ నేతలు..

  • కేటీఆర్‌ను అడ్డుకుంటామని యూత్ కాంగ్రెస్ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు.

నిరసనలకు కేటీఆర్‌..

  • మరోవైపు.. ఉదయం పది గంటల నుంచి ఇందిరాపార్క్ వద్ద బీఆర్ఎస్‌ ఆధ్వర్యంలో నిరసన

  • ఢిల్లీలో విద్యార్థులు, యువత పోరాటానికి బీఆర్ఎస్ సంఘీభావం

  • నిరసనలో పాల్గొననున్న కేటీఆర్, ఇతర బీఆర్ఎస్ నేతలు

ఆంక్షలు ఇలా..

  • కేటీఆర్ ధర్నాకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆంక్షలతో కూడిన అనుమతి
  • 1000 మందికి మించి ధర్నా చేయరాదు
  • మధ్యాహ్నం 2 గంటల లోపే ధర్నా ముగించాలి
  • సచివాలయం, అసెంబ్లీ వైపు వెళ్ళరాదు
  • మైక్ సౌండ్‌లు కూడా పరిమితిలో వినియోగించాలి.

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