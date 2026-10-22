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సీతంపేట @ బతుకమ్మ దీపావళి

Nov 8 2026 1:19 AM | Updated on Nov 8 2026 1:19 AM

సీతంపేట @ బతుకమ్మ దీపావళి

చెరువు నుంచి

నల్లమట్టి సేకరణ

హసన్‌పర్తి: బతుకమ్మ వేడుకలు దసరాకు ముందు రోజుల్లో జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. కానీ, హసన్‌పరిత మండలం సీతంపేటలో మాత్రం దీపావళి సందర్భంగా బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహించడం ప్రత్యేకత. ఇక్కడ 200 ఏళ్లుగా దీపావళి పర్వదినం నుంచి మూడు రోజులపాటు బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. ఈ ఉత్సవాలు ఆ గ్రామానికి చెందిన నేతకాని సామాజిక వర్గానికి ప్రత్యేకం. ఇప్పటికే సామాజికవర్గ ఆడపడుచులు, బంధువులు గ్రామానికి తరలివచ్చారు. ప్రతిఇంటా సందడి నెలకొంది.

200 ఏళ్లుగా వస్తున్న నేతకాని కులస్తుల ఆచారం

నేటినుంచి మూడు రోజులపాటు సంబురాలు

చివరి రోజు పురుషులు సైతం

బతుకమ్మలతో..

వేడుకలను పురస్కరించుకుని తొలిరోజు నేడు (ఆదివారం) చెరువు నుంచి మట్టిని సేకరిస్తారు. పురుషులు మాత్రమే చెరువు వద్దకు వెళ్లి మట్టిని తీసుకొస్తారు. వాటితో జోడెడ్ల (జోడెడ్ల ప్రతిమలు) తయారు చేస్తారు. సాయంత్రం కేదారేశ్వరస్వామి వ్రతం ఆచరిస్తారు. అనంతరం జోడెడ్ల ప్రతిమలను ప్రత్యేక గదిలో ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేస్తారు.

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