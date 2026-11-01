 ఆహార భద్రతపై అవగాహన ఉండాలి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆహార భద్రతపై అవగాహన ఉండాలి

Nov 1 2026 1:02 AM | Updated on Nov 1 2026 1:02 AM

ఆహార భద్రతపై అవగాహన ఉండాలి

తెలంగాణ లోకాయుక్త చైర్మన్‌ జస్టిస్‌ రాజశేఖర్‌ రెడ్డి

హన్మకొండ: ఆహార భద్రతాప్రమాణాల చట్టంపై ప్రతి ఒక్కరికీ అవగాహన ఉండాలని తెలంగాణ లోకాయుక్త చైర్మన్‌ జస్టిస్‌ ఎ.రాజశేఖర్‌ రెడ్డి అన్నారు. శనివారం హనుమకొండ నయీంనగర్‌లోని వాగ్దేవి డిగ్రీ, పీజీ కళాశాల ఆడిటోరియంలో మహీధర ఫార్మర్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల చట్టం–2006, దీని అమలులో రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాల పాత్ర అంశంపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సదస్సులో లోకాయుక్త చైర్మన్‌ ఎ.రాజశేఖర్‌రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడుతూ ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల చట్టం–2006 ప్రకారం ప్రత్యేక న్యాయస్థానాలను ఇప్పటి వరకు ఏర్పాటు చేయకపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సురక్షిత ఆహారం పొందడం ప్రతీ పౌరుడి హక్కు అన్నారు. సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరముందన్నారు. ఆహార పదార్థాల కల్తీపై కఠినంగా వ్యవహరించాలన్నారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఈ దిశగా చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. కార్యక్రమంలో బార్‌ కౌన్సిల్‌ మాజీ చైర్మన్‌ ఎ.నర్సింహారెడ్డి, వరంగల్‌ జిల్లా ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అధికారి సీహెచ్‌.కృష్ణమూర్తి, కో ఆపరేటివ్‌ డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్‌ బి.సంజీవరెడ్డి, శ్రీ వ్యాస ఆశ్రమం అధ్యక్షురాలు కాసర్ల వసుంధర, మహీదర ఫార్మర్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ కంపెనీ డైరెక్టర్‌ పి.పంకజ్‌రెడ్డి పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘అక్క’ వెబ్‌సిరీస్‌ రిలీజ్... ట్రెండింగ్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

40 ఏళ్లు దాటాయి అంటే ఎవరూ నమ్మరేమో! (ఫొటోలు)
photo 3

వరంగల్ :‌ నిట్‌లో సాంకేతిక మహోత్సవం టెక్నోజియాన్‌–26 ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 4

‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 5

ఫెస్టివ్ మూడ్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Anirudh Kavya Maran Wedding Pre-Wedding Celebrations Begin in Chennai 1
Video_icon

మొదలైన అనిరుధ్-కావ్య పెళ్లి సందడి..
Raptadu Student Incident Accused Hemanth Arrest 2
Video_icon

ప్రేమ పేరుతో బాలికను వేధిస్తున్న ఉన్మాది
Sabarimala Ayyappa Temple Guru Swamy Sri Murali Nambudri Exclusive Interview 3
Video_icon

దీక్షలో తెలిసి తెలిసి ఈ తప్పులు చేయకండి!
2-Year-Old Girl Creates History Karnataka's Swara Shree Hegde Enters India Book of Records 4
Video_icon

రెండేళ్లకే 12 తాళాలను తప్పుల్లేకుండా వాయిస్తున్న చిన్నారి.. వీడియో వైరల్
Supreme Court's Key Orders to EC Over AP Local Body Election Irregularities 5
Video_icon

ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు చెక్ పెట్టండి.. ఈసీకి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు..
Advertisement
 