ఆ మహిళ మూడేళ్లుగా రాతి శిశువుని మోసింది!

కొందరి మహిళలకి గర్భందాల్చాక..ఆ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన వైద్య సహాయంపై అంతగా అవగాహన ఉండదు. పైగా వాళ్లకు తమకు గర్భం వచ్చినట్లు, ముగిసిపోయినట్లు కూడాతెలియదు. దాంతో కడుపులో చనిపోయిన శిశువుని ఏళ్లుగా మోస్తూనే ఉంటారు. కొందరు అయితే వృద్ధాప్య దశ వరకు అలానే గర్భంలో మోస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ మహిళకు మూడేళ్లలోపే ఈ పరిస్థితతి బయటపడింది. విపరీతమైన కడుపు నొప్పి కారణంగా..ఆ విషయం బయటపడటం, ఆ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందడం చకచక జరిగాయి.
సోమాలిలాండ్కు చెందిన 42 ఏళ్ల మహిళ సుమారు మూడేళ్లుగా తన కడుపులో గట్టిపడిన రాతి శిశువుని మోసింది. కాల్షియం మాదిరిగా గట్టిపడిపోతుంది పిండం. అయితే ఆమెకు గత కొన్నేళ్లుగా నిరంతరం కడుపు నొప్పి, బరువుగా ఉండటం వంటి ఇబ్బందులను ఎదర్కొంది. ఆ తర్వాత నెలలో ఆ లక్షణాలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. అయితే వైద్యులు ఆమెను క్షుణ్ణంగా విచారించగా..తను గతంలో గర్భధారణ సంకేతాలు అనుభవించినట్లు గుర్తు చేసుకుంది.
కడుపు ఉబ్బడం, పిండం కదిలిన అనుభవాలను వెల్లడించింది. అయితే ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా గర్భం మాయమైందని పేర్కొంది. దాంతో వైద్యులు ఆమె త్రీ-డైమెన్షనల్ రీకన్స్ట్రక్షన్తో సీటీ స్కాన్ నిర్వహించి..గర్భాశయం వెలుపల కాల్షియంలా పేరుకుపోయిన గడ్డను గుర్తించారు. ఈ గడ్డ లోపల పుర్రె, వెన్నెముక, పక్కటెముకలు, అవయవాల ఎముకలతో కూడిన పిండం అస్థిపంజరం ఉన్నట్లు నిర్థారించారు. దీన్ని వైద్యులు లిథోపెడియన్గా పేర్కొన్నారు.
ఈ పరిస్థితలో పొత్తికడుపులో గర్భధారణ సమయంలో పిండం చనిపోయి..తల్లి శరీరంలో కలిసిపోకుండా కాల్షియంలా పేరుకుపోతుంది. ఫలితం వాటిని చుట్టుపక్కల కణజాలాల వేరుచేసేందుకు ఉపయోగపడుతుందట. దీన్ని వైద్య పరిభాషలో రాతిశిశువుగా పేర్కొంటారని చెప్పారు. బాధితురాలికి శస్త్ర చికిత్స చేసి ఆ రాతి శిశువుని తొలగించారు వైద్యులు. ఆ తర్వాత కడుపు నొప్పి తగ్గిపోవడమే కాకుండా పూర్తిగా కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యింది.
అంతేగాదు గణాంకాల ప్రకారం..ఇలాంటి కేసులు ఇప్పటి వరకు 340 నమోదు చేశారుట. ముఖ్యంగా వనరులు పరిమితంగా ఉన్న ప్రాంతాలలో ఇటువంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయని అన్నారు. అయితే ఇలాంటి అవశేషాలు వృద్ధమహిళల్లో గుర్తించామని, కానీ ఈ బాధతురాలి విషయంలో అలా కాకపోవడం కొంత మెరుగేనని అన్నారు వైద్యులు.
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