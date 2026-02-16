 వెడ్డింగ్‌ సీజన్‌ : కోటలో రాజసంగా వివాహం | Wedding Season, Destination Wedding Magic In Rajasthan Udaipur Royal Palace Amid Aravalli Hills And Lakes, Read Story | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వెడ్డింగ్‌ సీజన్‌ : కోటలో రాజసంగా వివాహం

Feb 16 2026 3:38 PM | Updated on Feb 16 2026 3:55 PM

wedding season destination wedding in rajasthan Royal palace

ఆరావళి నీడలో వివాహ వైభవంసరస్సుల నగరంలో కళ్యాణ వైభోగంవసంత కాలాన రాజస్థాన్‌లో వివాహాల సందడి నెలకొంటుంది. అక్కడి అందమైన సరస్సుల నడుమ ఉన్న రాజమందిరాలు కమణీయమైన  కళ్యాణ మహోత్సవాలకు ప్రత్యేక వేదికలుగా మారుతాయి.రాజస్థాన్‌లో వెడ్డింగ్‌ సీజన్‌ అంటే ఒక రాజస అనుభూతిని సొంతం చేసుకునే అవకాశం కూడా. ఇక్కడి ఆరావలి పర్వత సిరుల మధ్య, సూర్యకాంతిని ప్రతిబింబించే జలసిరి సాక్షిగా జరిగే వివాహ వేడుక ఒక కళాత్మక సన్నివేశంలా అనిపిస్తుంది. ఈ భూమిలో పెళ్లి అంటే కేవలం సంప్రదాయం మాత్రమే కాదు, అది ఒక సంస్కృతి, అంతకు మించి జీవితాంతం నిలిచే మధురస్మృతి.

సరస్సుల మధ్య  వివాహ వైభవం
వెడ్డింగ్‌ సీజన్‌లో ఉదయ్‌పూర్‌ ప్రత్యేక శోభను సంతరించుకుంటుంది. సరస్సుల అందంతో ‘సిటీ ఆఫ్‌ లేక్స్‌’ గా పేరు  పొందిన ఈ నగరం సూర్యాస్తమయం వేళ వర్ణరంజిత దృశ్యంగా మారిపోతుంది. ఉదయ్‌పూర్‌ సిటీ ప్యాలెస్‌ ప్రాంగణంలో జరిగే అలంకరణ, బాల్కనీ నుంచి సరస్సును చూస్తూ గడిపే క్షణాలు వధూవరులకే కాదు అతిథులకు కూడా చిరస్మరణీయంగా నిలుస్తాయి. అందుకే పలువురు ప్రముఖులు ఇక్కడే డెస్టినేషన్‌ వెడ్డింగ్‌కు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.లేక్‌ పిచోలా మీద వెలిగే దీపాలు నీటిపై ప్రతిబింబించి కొత్త కాంతిని విరజిమ్ముతాయి. ద్వీపం మధ్యలో ఉన్న జగ్‌ మందిర్‌ సాయంత్రం వేళ  స్వర్ణకాంతితో ప్రకాశిస్తుంది. ఫతే సాగర్‌ సరస్సు తీరంలో ప్రభాత వేళ హల్దీ, మెహందీ వేడుకలు మరింత అందంగా కనిపిస్తాయి. పుష్పాల మధ్య నిలిచిన సహేలియోకి బరి ఉద్యానవనం ప్రీ–వెడ్డింగ్‌ వేడుకలకు సజావుగా సరిపోతుంది.

రాజస వేదికల  ప్రారంభం: రాజస్థాన్‌లో శరదృతువులో ప్రారంభమయ్యే వివాహాల సందడివసంతకాలానికి చేరుకునే సరికి మరింత ఉత్సాహంగా మారుతుంది. పగలు సూర్యకాంతి, రాత్రి దీపాల వెలుగులతో కోటలు మరింత మాయాజాలంలా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడి కోటల్లో వైభవంగా కళ్యాణం చేసుకోవాలని చాలా మంది కలలు కంటారు.  

పాలరాతి ప్రాంగణాల్లో రంగోలీలు చిత్రకథల్లా విరాజిల్లుతాయి. బ్యాండ్, బాజా, బారాత్‌ సందడితో సాయంత్రపు గాలి కూడా ఉత్సవ వాతావరణాన్ని అలుముకుంటుంది. ఈ రాజస భూమిలో వివాహ వేడుక ప్రకృతి మధ్యలో సాగే ఒక అనుభూతి. పర్వతాల నీడలో, సరస్సుల ప్రతిబింబంలో, ఎత్తైన కోటల మధ్య జరిగే కళ్యాణం ప్రతి క్షణం ఒక గీతంలా నిలుస్తుంది.

సాంస్కృతిక వేదిక
రాజస్థానీ పెళ్లి అంటే రంగుల పండుగ. బంధనీ వస్త్రాలు, పగిడీ అలంకారం, జానపద నృత్యాలు ఇవన్నీ కలిసి వివాహాన్ని మరింత ఉత్సవంగా మార్చేస్తాయి. మండపం మధ్య అగ్ని సాక్షిగా జరిగే వివాహానికి పర్వతాలు,  సరస్సులు, కోట శిఖరాలు నిశ్శబ్ద సాక్షులుగా నిలుస్తాయి. స్థానిక కళాకారుల సంగీతం, ఢోలు శబ్దం, షెహ్నాయి స్వరాలు వేడుకకు భావోద్వేగాన్ని జోడిస్తాయి. పెళ్లి అంటే రెండు కుటుంబాల కలయిక మాత్రమే కాదు రెండు మనసుల కలయిక అని చాటుతాయి.

ఉదయ్‌పూర్‌ రుచులు
రాజస్థాన్‌ భోజనం దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి. దాల్‌ బాటీ చూర్మా, గట్టే కి సబ్జీ, వివిధ రకాల మిఠాయిలు, కచోరీలు, జిలేబీలు ఇవన్నీ వివాహ విందును మరింత రుచికరంగా మారుస్తాయి. పర్యాటనకు సరైన సమయం శరదృతువు నుంచి వసంతకాలం వరకు ఉదయ్‌పూర్‌లో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. నవంబర్‌ నుంచి మార్చి మధ్య కాలంలో రాజస్థాన్‌ మరింత సుందరంగా కనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో వివాహాల ఉత్సాహం కూడా ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తుంది. రాజస్థాన్‌లో వివాహ సీజన్‌ అంటే రాజస శోభ, ప్రకృతి సౌందర్యం, సాంస్కృతిక సంగీతం  కలిసిన ఒక సుగంధ అనుభూతి. ఫోటోల్లో కనిపించే దృశ్యాల కంటే గుండెల్లో నిలిచే జ్ఞాపకాలే ఎక్కువ. అందుకే అనేక మంది ఇక్కడ వివాహం చేసుకోవాలని కలలు కంటారు.

ఎలా వెళ్లాలి? : తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి రాజస్థాన్‌కు రైలు మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాయుమార్గం ద్వారా మహారాణా ప్రతాప్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ చేరుకుని అక్కడి నుంచి ఉదయ్‌పూర్‌కు ప్రయాణించవచ్చు.  నగరంలోకి ప్రవేశించే సమయంలో పర్వతాల నీడలు, సరస్సుల అందాలు స్వాగతం పలుకుతాయి.

ఏం చూడాలి?
ఉదయ్‌పూర్‌లో సిటీ ప్యాలెస్, లేక్‌ పిచోలా, జగ్‌ మందిర్, ఫతే సాగర్‌ సరస్సు,  సహేలియోకి బరి వంటి ప్రదేశాలు వివాహ సందర్బంలో మరింత అందంగా కనిపిస్తాయి. సరస్సుల తీరాలు, కోటల శిల్పకళ నగర వైభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.

 – ఎం.జి. కిశోర్,ప్రయాణికుడు  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘హే భగవాన్’ మూవీ హీరోయిన్ శివానీ నగరం (ఫొటోలు)
photo 2

'పెద్ది' సెట్‌లో బుచ్చిబాబు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

భార‌త్ vs పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌ సూపర్ హీరో ఇషాన్ కిషన్‌ స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 4

శని దోష నివారణకు ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం..12.5 అడుగుల ఎత్తైన శనిదేవుడి విగ్రహం (ఫొటోలు)
photo 5

నౌకాదళ పండగ వాతావరణంతో విశాఖ తీరం కళకళ (ఫొటోలు)

Video

View all
Supreme Court Key Verdict on Women Entry Into Sabarimala 1
Video_icon

శబరిమలలో మహిళల ప్రవేశంపై సుప్రీం కీలక తీర్పు
Extreme Tension in Thorrur Municipal Election Postponed 2
Video_icon

తొర్రూరులో తీవ్ర ఉద్రిక్తత మున్సిపల్ ఎన్నిక రేపటికి వాయిదా
YSRCP KK Raju Sensational Warning to Kiraak RP Over Insensitive Comments 3
Video_icon

KK Raju: పనికిమాలిన సన్నాసులతో బాబు నీచ రాజకీయాలు.. కిరాక్ RP ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోకపోతే..
Default image
Video_icon

తొర్రూరులో ప్రెస్టీజ్ వార్.. పోలీసులపై బీఆర్ఎస్ ఎర్రబెల్లి ఉగ్రరూపం
Trisha Slams Tamil Nadu BJP Chief Nainar Nagendran 5
Video_icon

త్రిష, విజయపై బీజేపీ నేత.. స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చిన త్రిష
Advertisement
 