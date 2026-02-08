 వెయిటర్..ఏడేళ్ల ప్రేమ.. హానీమూన్ మర్డర్‌లో కీలక విషయాలు | seven Years Of Love Behind Rajasthan Honeymoon Murder | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వెయిటర్..ఏడేళ్ల ప్రేమ.. హానీమూన్ మర్డర్‌లో కీలక విషయాలు

Feb 8 2026 10:08 PM | Updated on Feb 8 2026 10:16 PM

seven Years Of Love Behind Rajasthan Honeymoon Murder

ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన హానీమూన్-2 హత్య కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. నిందితురాలు అంజూతన ప్రియుడు సంజూల మధ్య ఏడేళ్ల క్రితమే ప్రేమ మెుదలైనట్లు అధికారుల విచారణలో తేలింది. అంతేకాకుండా వీరిద్దరూ గతంలో ఓ వివాహంలో పరిచయం అయినట్లు తెలుస్తోంది.

పెళ్లైన మూడు నెలలకే జనవరి 30న అంజలి అనే మహిళ తన భర్త అశీశ్‌ను ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేయించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే వీరు ఏడేళ్ల క్రితమే తొలిసారిగా పరిచయం అయినట్లు విచారణలో తేలింది. విచారణలోని వివరాలు..2018లో జరిగిన ఓ వివాహంలో అంజలి, సంజయ్‌లు తొలిసారిగా కలిశారు. ఆవివాహంలో వెయిటర్‌గా పనిచేయడానికి వచ్చిన సంజయ్‌, అంజలిని ప్రేమలోకి దింపాడు. అనంతరం తన ఫోన్‌ నెంబర్‌ ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చాడు. ఆ సమయంలో తనకు మెుబైల్‌ లేకపోవడంతో వేరే వారి ఫోన్‌తో వారికి సంజయ్‌కి కాల్ అంజలి కాల్‌ చేసేది. అయితే  కొద్దిరోజుల తర్వాత ఇద్దరికి కాంటాక్ట్ లేకుండా పోయింది. 

ఈ నేపథ్యంలో 2024లో అంజలి ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయడంతో ఇద్దరికి తిరిగి కాంటాక్ట్ ప్రారంభమయ్యింది. ఆసమయంలో వారిద్దరూ మరింతగా దగ్గరయ్యారు. అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే వారి కుటుంబసభ్యులు తనకు అశీశ్‌తో వివాహం నిశ్చయించారు. అయితే కుటుంబసభ్యులకు భయపడి అంజలి 2025 అక్టోబర్‌ 30న అశీశ్‌ను వివాహం చేసుకుంది. అయితే అనంతరం కూడా సంజయ్‌తో వాట్సాఫ్‌ కాల్‌ మాట్లాడుతూ వస్తుంది. అయితే ఈ హత్య జరగడానికి 16 రోజుల ముందు అంజలి తన తల్లిదండ్రుల ఇంటికి వెళ్లింది. 

జనవరి 30న తన ప్రణాళిక ప్రకారం భోజనం ముగిసిన తర్వాత వాకింగ్‌కు వెళదామని తన భర్తను కోరింది. అనంతరం తన ప్రియుడికి వాట్సాఫ్‌లో వారున్న సమాచారం పంపింది. దీంతో సంజయ్ తన ఇద్దరు మిత్రులు రోహిత్, సిద్ధార్థ్‌లతో కలిసి అక్కడ ఉన్నాడు. వారిని చూడగానే అశీశ్‌ను కొట్టి చంపారు. అనంతరం అతని మృతదేహాం పైనుంచి వాహనం తీసుకెళ్లారు. అయితే పోలీసుల విచారణలో అసలు విషయం తెలియడంతో తన గుట్టు రట్టయ్యింది. విచారణలో తాజాగా ఈ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వివాహ వేడుకలో వైఎస్‌ జగన్‌.. జననేతకు ఆత్మీయ పలకరింపులు (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్రెండ్ బర్త్ వేడుకల్లో మన్మధుడు హీరోయిన్ అన్షు.. (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : ఉత్సాహంగా హరేకృష్ణ రన్‌ 2026 (ఫొటోలు)
photo 4

టి20 వరల్డ్‌ కప్‌ ప్రారంభ వేడుక అదుర్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

సాక్షి మీడియా గ్రూప్‌, తెలంగాణ రన్నర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో టెంపుల్ రన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
BJP MLA Adinarayana Reddy Key Comments On Kutami Prabhutvam 1
Video_icon

కూటమి పాలనపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి ఘాటు వ్యాఖ్యలు

Buchepalli Siva Prasad Reddy Counter To Chandrababu And Minister Anitha 2
Video_icon

కడుపుకు అన్నం తింటున్నారా లేక.. మీకు చేతనైతే..
Hydra Commissioner AV Ranganath Exclusive Interview 3
Video_icon

నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ మారితే హైడ్రా ఫ్యూచరేంటి?
Actor Prabhakar Reacted On His Son Chandra Hass Gunji Gunji Song 4
Video_icon

మా వాడు మాట్లాడింది రెండు, మూడు బూతులే..! కానీ మీరు చేస్తుందేంటి...
Youth Got A Tattoo In Eye At Vizag 5
Video_icon

కంటిలో టాటూ.. దయచేసి ఎవరూ వేయించుకోకండి
Advertisement
 