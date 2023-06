చేయాలన్న సంకల్పం ముందు ఎలాంటి ప్రతికూలా వాతావరణం అయిన అనుకూలంగా మారిపోతుంది. ముందు చేసే ఉత్సాహం, సాధించాలన్న తపన ఇవే ప్రధానం. బహుశా ఏ వ్యాపారినికైన సక్సెస్‌ మంత్రం ఇదే కాబోలు. ఇక్కడొక వ్యక్తి అందుకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచాడు. ఆ వ్యక్తి కదులుతున్న రైలులో పానీ పూరీలు అమ్మి చూపించాడు. వీధి వ్యాపారి ఏ మాత్రం బెరుకు లేకుండా చాలా చక్యంగా ఆ రైలులో ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికులుకు సర్వ్‌ చేశాడు.

అందులోనూ పానీపూరీలు కదులుతున్న రైలులో విక్రయించడం అంత ఈజీ కాదు. కానీ అతను నైపుణ్యం ప్రజలకు ఆ పానీ పూరీలను విక్రయిస్తూ అందరీ దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోన నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. నెటిజన్లు సైతం తనను తాను బ్యాలెన్స్‌ చేసుకుంటూ అమ్ముతున్న విధానాన్ని చూసి ఫిదా అవ్వడమే గాక అతడిని ప్రశంసిస్తూ ట్వీట్‌ చేశారు.

When you put your business mind on the right track pic.twitter.com/Wg3sQmEgpQ

