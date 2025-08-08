 గడ్డకట్టే చలిలో వేడి వేడి పూరీ, ఛోలే...ఎక్కడ? | Viral India Research Station In Antarctica Serves Puri Chole For Breakfast | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గడ్డకట్టే చలిలో వేడి వేడి పూరీ, ఛోలే...ఎక్కడ?

Aug 8 2025 5:04 PM | Updated on Aug 8 2025 5:04 PM

Viral India Research Station In Antarctica Serves Puri Chole For Breakfast

అంటార్కిటికా(Antarctica) లోని భారత పరిశోధనా కేంద్రంలో ఉత్తర భారత దేశంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన ఒక ప్రసిద్ధ వంటకాన్ని వడ్డించడం విశేషంగా నిలిచింది. అంటార్కిటికాలోని భారత పరిశోధనా కేంద్రంలో పనిచేస్తున్న ఒక వైద్యుడు, దక్షిణ ధృవం వద్ద తన జీవితం గురించి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచు కున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట సందడిగామారింది.

అంటార్కిటికాలోని ఘనీభవించిన ప్రకృతి దృశ్యాలే కాదు, ఇంట్లో వడ్డించినట్టుగా  వేడి వేడి పూరీ చోలే కూరను బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌గా వడ్డిస్తుందట.

"> డా. రాహుల్‌ జైన్‌ తన ఇన్‌స్టాలో షేర్‌ చేసిన వీడియోలో  మైత్రి సెంటర్‌లో పూరీలు ఛోలే కర్రీని చూపించారు. ఒక వ్యక్తి తాజా పూరీలు తయారు చేస్తున్నట్లు కనిపించింది. "బయటేమో30 డిగ్రీల సెల్సియస్, చల్లగాలులు మరి లోపల వైబ్స్? వేడి వేడి పూరీ, ఛోలే విత్‌ చాయ్‌.. నోస్టాల్జియా. ఘనీభవించిన రోజును రుచికరమైన జ్ఞాపకంగా మార్చినందుకు మా మాస్టర్ చెఫ్‌కు ధన్యవాదాలు.  రుచిని మించింది మంచి ఆహారం..ఈ వెచ్చదనం మన సొంత ఇల్లు లాంటిది"అంటూ రాసుకొచ్చారు.  దీనిపై నెటిజన్లు కూడా ఆనందంగా స్పందించారు.

ఆ మంచు ప్రదేశంలో వేడి వేడి పూరీ ఛోలే సూపర్‌ అని కొందరు, అంటార్కిటికాలోని చోలే పూరి నా ఆత్మను నా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టడానికి అనుమతిస్తుంది. మీరు దానితో ఒక కప్పు గరం..గరం.. అద్రక్ చాయ్ తాగారా సార్?" అని మరొకరు,"జీవితంలో ఏదో ఒక సమయంలో అంటార్కిటికాలోఛోలే పూరి తినేలాగా ఏదో ఒకటి చేయాలి" అని ఒక నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశారు. "ఇది 'విద్యాపరమైన నైపుణ్యం' మాత్రమే భరించగల ధనవంతుల స్థాయి’ అని మరో కామెంట్‌ కూడా వచ్చింది.

భారతదేశం అంటార్కిటికాలో "మైత్రి","భారతి" అనే రెండు పరిశోధనా కేంద్రాలున్నాయి. ఇక్కడ పరిశోధకులు, సిబ్బందికి సాంప్రదాయ భారతీయ వంటకాలు అందిస్తారు. పూరీలోకి కూరగా మసాలా శనగలు (ఛోలే) కూరను  వడ్డిస్తారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

జగ్గారెడ్డి కూతురి పెళ్లిలో ప్రముఖుల సందడి (చిత్రాలు)
photo 2

వరలక్ష్మి వ్రతం ఆచరించిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 3

ఆలయం-చర్చి-దర్గా.. అక్కినేని కోడలు లేటెస్ట్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 5

Varalakshmi Vratam 2025 : వరమహాలక్ష్మి వ్రతం, ముహూర్తం, పూజ

Video

View all
YSRCP Gorantla Madhav Participate ZPTC By Election Campaign 1
Video_icon

క్లబ్ లో పేకాట.. పబ్ లో డ్యాన్సులు వేసినంత ఈజీ కాదు పులివెందులలో గెలవడం
Polling Booth Jumbling In Pulivendula ZPTC By Election 2
Video_icon

పులివెందుల ZPTC ఉపఎన్నికలో అధికారుల అత్యుత్సాహం
Kethireddy Pedda Reddy Election Campaign in Pulivendula 3
Video_icon

ఇది YSR అడ్డా.. పులివెందుల ప్రచారంలో పెద్దారెడ్డి
Special Story On Pulivendula Development under YSR and YS Jagans Rule 4
Video_icon

కరువు సీమగా ఉండే పులివెందులను ఆకుపచ్చ బంగారం చేసిన YSR
Heavy Flood Water in Krishna Nagar at Hyderabad 5
Video_icon

కురిసిన భారీ వర్షానికి హైదరాబాద్లో కాలనీలు అతలాకుతలం
Advertisement
 