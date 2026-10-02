శ్రీవారి దర్శనానికి ఈ మెట్ల మార్గమే ఎందుకు ప్రత్యేకం?

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అలనాటి నుంచే అలిపిరి మెట్లబాట
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు అనేక మార్గాల్లో కొండపైకి చేరుకుంటారు. రహదారి మార్గం, వాహనాల ప్రయాణంతో పాటు నడక మార్గంలో కొండను అధిరోహించడం కూడా భక్తుల ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. తిరుపతి నుంచి తిరుమలకు వెళ్లే అలిపిరి మెట్ల మార్గం ఇందుకు ప్రధాన ఉదాహరణ. వేలాదిమంది భక్తులు ప్రతిరోజూ ఈ మార్గంలో మెట్లు ఎక్కుతూ శ్రీవారిని దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీగా కొనసాగుతోంది.
అలిపిరి నుంచి తిరుమలకు వెళ్లే నడకదారి చరిత్ర శతాబ్దాల నాటిదిగా భావిస్తారు. తిరుమల కొండలకు వెళ్లే పురాతన మార్గాల్లో ఇదొకటి. గతంలో రవాణా సౌకర్యాలు అంతగా అందుబాటులో లేని కాలంలో భక్తులు కాలినడకనే కొండను అధిరోహించేవారు. స్వామివారి దర్శనం కోసం దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అడవులు, కొండ మార్గాలు దాటి తిరుమలకు చేరుకునేవారు.
‘అలిపిరి’ అనే పేరుకు సంబంధించి కూడా వివిధ కథనాలు ఉన్నాయి. తిరుమల ఆలయ చరిత్రలో ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. నడక మార్గం ప్రారంభమయ్యే ప్రాంతంలోనే గాలిగోపురం, పాద మండపం వంటి ప్రదేశాలు భక్తులకు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడి నుంచి మెట్లు ఎక్కడం ప్రారంభించే భక్తులు ముందుగా శ్రీపాదాల మండపంలో నమస్కరించి తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే సంప్రదాయం ఉంది. అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో మొత్తం దాదాపు 3,500కు పైగా మెట్లు ఉన్నాయి. కొండ ఎత్తును బట్టి మెట్లు వరుసగా పైకి సాగుతాయి. మార్గమధ్యంలో భక్తులు విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు అనేక ప్రదేశాలు, తాగునీరు, ఇతర సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఆధునిక కాలంలో భక్తుల రాకపోకలకు అనుగుణంగా ఈ నడక మార్గాన్ని టీటీడీ అనేక దశల్లో అభివృద్ధి చేసింది.
కొందరు భక్తులు తమ మొక్కుబడిలో భాగంగా ఈ మార్గంలో పాదయాత్ర చేస్తారు. మరికొందరు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నడక మార్గంలో తిరుమలకు చేరుకుంటారు. చిన్నారుల నుంచి వృద్ధుల వరకు అనేక వయసుల భక్తులు ఈ మార్గంలో కనిపిస్తారు. మెట్లపై ‘గోవిందా... గోవిందా’ అంటూ స్వామి నామస్మరణ చేస్తూ ముందుకు సాగుతుంటారు. అలిపిరి మార్గంలో ఉన్న గాలిగోపురం కూడా భక్తులకు ఎంతో పరిచయం. గతంలో కొండను ఎక్కే భక్తులకు ఈ గోపురం ఒక ముఖ్యమైన గుర్తుగా ఉండేది. ఇక్కడి నుంచి తిరుమల కొండల వైపు సాగుతున్న మార్గం భక్తులకు తమ గమ్యం సమీపిస్తున్న భావనను కలిగిస్తుంది. పాదయాత్రలో అలసట ఎదురైనా స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు అదే ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగుతుంటారు.
కాలక్రమంలో రహదారి మార్గం అభివృద్ధి చెందడంతో వాహనాల ద్వారా తిరుమలకు చేరుకునే అవకాశం పెరిగింది. అయినప్పటికీ అలిపిరి నడక మార్గం ప్రాధాన్యం తగ్గలేదు. శ్రీవారిపై భక్తితో మెట్లు ఎక్కే సంప్రదాయం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా మొక్కులు చెల్లించుకునే భక్తులు పాదయాత్రకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. తిరుమలకు వెళ్లే ఈ మెట్ల దారి కేవలం ఒక కొండ మార్గం కాదు, భక్తుడి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణానికి ప్రతీకగా మారింది. మొదటి మెట్టు దగ్గర ప్రారంభమయ్యే ప్రయాణం ప్రతి మెట్టుతో భక్తుడిని శ్రీవారి సన్నిధికి మరింత చేరువ చేస్తుంది. శారీరకంగా శ్రమ ఉన్నప్పటికీ స్వామి నామస్మరణతో ఆ ప్రయాణం భక్తులకు ప్రత్యేక అనుభూతిని ఇస్తుంది.
శతాబ్దాలుగా భక్తుల అడుగులతో ఏర్పడిన ఈ మార్గం నేటికీ అదే ఆధ్యాత్మిక భావనను కొనసాగిస్తోంది. వాహనాలు వేగంగా కొండపైకి చేరుతున్న ఆధునిక కాలంలోనూ ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ శ్రీవారి సన్నిధికి చేరుకోవాలనే భక్తుల కోరిక మాత్రం మారలేదు. అందుకే అలిపిరి మెట్ల మార్గం తిరుమల చరిత్రలో ఒక నడకదారిగా మాత్రమే కాకుండా భక్తి, మొక్కు, శ్రీవారి నామస్మరణతో ముడిపడిన శాశ్వత ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణ మార్గంగా నిలిచిపోయింది.
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