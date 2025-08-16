 ఫ్యాటీ లివర్‌కు బొప్పాయితో చెక్‌ | Tip of the day Is Papaya Good for Fatty Liver Disease check deets inside | Sakshi
Health Tip ఫ్యాటీ లివర్‌కుబొప్పాయితో చెక్‌

Aug 16 2025 10:11 AM | Updated on Aug 16 2025 10:41 AM

Tip of the day Is Papaya Good for Fatty Liver Disease check deets inside

కాలేయంలో అదనపు కొవ్వు పేరుకుని పోయే ఫ్యాటీ లివర్‌ వ్యాధికి ఇతర ఔషధాలకన్నా బొప్పాయి మంచి మందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.   ఇవాల్టి టిప్‌ ఆఫ్‌ ది డేలో వారేం చెబుతున్నారో చూద్దాం...

బొప్పాయిలో విటమిన్‌ సి, బీటా–కెరోటిన్, ఫ్లేవనాయిడ్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ  పోషకాలు కాలేయాన్ని ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి నుండి రక్షిస్తాయి.


లివర్‌ డిటాక్స్‌కు మద్దతు 
బొప్పాయిలో పపైన్‌ మరియు కైమో΄ాపైన్‌ వంటి ఎంజైమ్‌లు ఉంటాయి, ఇవి జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. పరోక్షంగా కాలేయం నిర్విషీకరణ విధులకు మద్దతు ఇస్తాయి. ఈ ఎంజైమ్‌లు ప్రోటీన్‌లను విచ్ఛిన్నం చేయడంలో, కాలేయంపై జీర్ణ భారాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

కాలేయ ఎంజైమ్‌ స్థాయిలను మెరుగుపరుస్తుంది. బొప్పాయి వంటి కాలేయానికి అనుకూల మైన పండ్లను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల కాలేయ ఎంజైమ్‌ ప్రొఫైల్స్‌ మెరుగుపడతాయని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. 

వాపును తగ్గిస్తుంది
బొప్పాయిలోని కొన్ని సమ్మేళనాలు కాలేయ కణజాలాలలో వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. 

బొప్పాయిలోని పోషక విలువలు
తక్కువ కేలరీలు, అధిక ఫైబర్‌ కంటెంట్, సహజ చక్కెరలు, అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు లేదా కొలెస్ట్రాల్‌ ఉండకపోవడమనే లక్షణాలు కొవ్వు కాలేయ ఆహారాన్ని అనుసరించే వారికి బొ΄్పాయిని ఆదర్శవంతమైన పండుగా చేస్తాయి. 

ఎంత తినాలి?
మితంగా తినడం చాలా ముఖ్యం. రోజుకు ఒక చిన్న గిన్నె   బొప్పాయి – ఉదయం లేదా మధ్యాహ్నం స్నాక్‌గా – సహజ చక్కెరలపై ఓవర్‌లోడ్‌ లేకుండా అవసరమైన  పోషకాలను అందిస్తుంది. కూరగాయలు, లీన్‌ ప్రొటీన్లు, తృణధాన్యాలు అధికంగా ఉండే సమతుల్య ఆహారంతో దీన్ని ఎల్లప్పుడూ జత చేయండి. 

