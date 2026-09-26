 ప్రపంచ వేదికపై ముంబై తాజ్‌! | Mumbai Iconic Taj Mahal Palace Rises Eight Spots To No. 30 In World 50 Best Hotels 2026 List | Sakshi
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తాజ్‌ మహల్‌ ప్యాలెస్‌ సత్తా.. ప్రపంచ బెస్ట్‌ హోటళ్లలో 30వ స్థానం!

Sep 26 2026 11:02 AM | Updated on Sep 26 2026 11:33 AM

Taj Mahal Palace Mumbai Worlds 50 Best Hotels 2026

ముద్రాన్ని చూస్తూ.. వందేళ్లకు పైగా చరిత్రను మోస్తూ.. ముంబై నగరానికి ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపుగా నిలిచిన తాజ్‌ మహల్‌ ప్యాలెస్‌ మరోసారి ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది. 2026లో ప్రపంచంలోని 50 ఉత్తమ హోటళ్ల జాబితాలో 30వ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. 

గతేడాది 38వ స్థానంలో ఉన్న ఈ చారిత్రక హోటల్‌ ఈసారి ఏకంగా ఎనిమిది స్థానాలు పైకి ఎగబాకింది. 1903లో ప్రారంభమైన ఈ హోటల్‌ నేటికీ తన రాజసాన్ని కోల్పోకుండా ప్రపంచ స్థాయి అతిథులను ఆకట్టుకుంటోంది. వైభవమైన నిర్మాణం, సముద్రతీర దృశ్యం, ఆతిథ్యానికి పేరుగాంచిన సేవలు.. ఇవన్నీ తాజ్‌ ప్రత్యేకతలు. ప్రపంచంలోని ప్రముఖ హోటల్‌ రంగ నిపుణులు, ప్రయాణ రచయితలు, అనుభవజ్ఞులైన ప్రయాణికుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా ఈ జాబితా రూపొందింది.

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