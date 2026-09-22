తాడ్వాయిలో ‘ది జెయింట్ స్క్విరెల్’ రిసార్ట్
ఓవర్నైట్ ఫారెస్ట్ స్టేకు అవకాశం
పర్యాటక ప్రియులకు గుడ్న్యూస్
కొత్తగూడలోని టీజీఎఫ్డీసీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు
హైదరాబాద్: పట్టణాల సందడి దాటుకొని ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి వైపు వెళ్తుంటే క్రమంగా అడవి మొదలవు తుంది. రహదారికి ఇరువైపులా కనిపించే పెద్దపెద్ద చెట్లు, అప్పుడప్పుడు వినిపించే పక్షుల కిలకిలా రావాలు, ఇక్కడ ప్రయాణానికి ప్రత్యేకతను తీసుకొస్తాయి. ఇలాంటి వాతావరణంలో ఒక రాత్రి గడిపే అవకాశం ఇప్పుడు ‘ది జెయింట్ స్క్విరెల్’ రిసార్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
శేరిలింగంపల్లి పరిధి కొత్తగూడలోని తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (టీజీఎఫ్డీసీ) ఎకో టూరిజం కార్యక్రమంలో భాగంగా తాడ్వాయిలో ఈ రిసార్ట్ను అభివృద్ధి చేసినట్లు సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ‘డెక్కన్ వుడ్స్ అండ్ ట్రైల్స్’ పేరుతో నిర్వహిస్తున్న ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టులో భాగంగా ‘ది జెయింట్ స్క్విరెల్’లో మొత్తం ఆరు హట్స్ నిర్మించారు. వీటిలో ఐదు హట్స్ పర్యాటకుల బసకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉంటూనే సౌకర్యవంతమైన బసకు ఇక్కడ అవకాశం కల్పిస్తారు.
బస ఇలా...
తాడ్వాయి బసలో భాగంగా ఫారెస్ట్ డ్రైవ్, ఉదయం జంగిల్వాక్ , ఆ తర్వాత అడవికి దగ్గరగా తీసుకెళ్లే పలు కార్యకలాపాలను రూపొందించారు. ప్యాకేజీలో సఫారీ రైడ్, సన్ డౌనర్ వ్యూపాయింట్, బ్లాక్బెర్రీ ఐలాండ్స్ సందర్శన ఉంటుంది.
ఇదీ చదవండి: బంతిపూల బొకేలు.. ఇండియాలో ఎందుకు ఉండవు?
ప్యాకేజీలు ఇవే...
తాడ్వాయి ఒక రాత్రి బస, పూర్తి ప్యాకేజీ ధర ఒకరికి రూ.5,500. ఇద్దరికి రూ.8 వేలు, ముగ్గురికి రూ.10,800 ఉంది. ప్యాకేజీలో వెల్కమ్ డ్రింక్స్, వెజ్, నాన్వెజ్ లంచ్, హైటీ, స్నాక్స్, సఫారీ రైడ్, సన్డౌనర్ వ్యూపాయింట్ వద్ద టీ, స్నాక్స్, వెజ్, నాన్వెజ్ డిన్నర్, ఉంటాయి. డెక్కన్ వుడ్స్ అండ్ ట్రైల్స్ వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో బసను బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు.