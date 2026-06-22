 అందాల మయూరం.. అంతులేని వయ్యారం! | A Short Story About The Beauty Of A Peacock's During The Monsoon Season | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అందాల మయూరం.. అంతులేని వయ్యారం!

Jun 22 2026 11:39 AM | Updated on Jun 22 2026 11:39 AM

A Short Story About The Beauty Of A Peacock's During The Monsoon Season

ప్రకృతి సృష్టించిన పక్షి జాతులలో అత్యంత సుందరమైన రూపం ఏదైనా ఉందంటే అది కచ్చితంగా ‘నెమలి’ మాత్రమే. నీలిరంగు గొంతు, వయ్యారాల నడక, పురివిప్పిన పించపు అందాలతో అడవి తల్లి ఒడిలో తిరుగాడే ఈ జాతీయ పక్షి సొగసులను వరి్ణంచడానికి మాటలు చాలవు.

వర్షం వచ్చే ముందు ‘క్యావ్‌.. క్యావ్‌..’ అంటూ వినసొంపైన స్వరంతో కూస్తూ, పించం విప్పి ఆ నెమలి చేసే నాట్యం ప్రకృతి ప్రేమికులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది.సరిగ్గా ఫొటోలో చూస్తున్నారే.. ఇదీ ఆ సుందర దృశ్యం!సాధారణంగా దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాల్లో, చెట్ల పొదల చాటున దాగుండే ఈ లక్ష్మీదేవి వాహనం.. కడప జిల్లా సిద్ధవటం పరిధిలోని లంకమల అభయారణ్యం ప్రధాన రహదారి సమీపంలో హఠాత్తుగా ప్రత్యక్షమైంది.

రాతి గోడపై రాజసం ఉట్టిపడేలా నిలబడి, పొడవైన పించాన్ని కిందకు వాల్చి, తలపై కిరీటం లాంటి నెమలి సిగతో పరిసరాలను ఎంతో గంభీరంగా వీక్షిస్తోంది. తన హావభావాలతో అడవి అందాలను మరింత రెట్టింపు చేస్తూ వయ్యారంగా నడుస్తున్న ఈ అద్భుతమైన సుందర దృశ్యాన్ని మన ‘సాక్షి’ కెమెరా క్లిక్‌ మనిపించి పత్రికా పేజీల్లో బంధించింది. రహదారి వెంట వెళ్తున్న ప్రయాణికులు సైతం ఈ జాతీయ పక్షి వంపుసొంపులను చూసి కాసేపు మైమరచిపోయారు. - ఫొటోలు : ఎస్‌.కె.మొహమ్మద్‌ రఫీ, సాక్షి ఫోటో గ్రాఫర్, కడప

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘హను మాన్‌ 3డీ’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

సౌత్ సినిమా నయా సెన్సేషన్.. మమితా బైజు బర్త్‌డే స్పెషల్‌( ఫొటోలు)
photo 3

'సలార్' కాటేరమ్మ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడెలా ఉందో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

రవీంద్రభారతిలో అలరించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : గ్రాండ్ గా ఆరంభమైన TG 20 లీగ్‌...తమన్ స్పెషల్ షో అదుర్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Non Bailable Warrant Issued Against Prakash Raj By Bengaluru Court 1
Video_icon

ప్రకాశ్ రాజ్ కు షాక్.. నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ
Jada Sravan Shocking Truth About CI Nagaraju Atrocities 2
Video_icon

ఆ పాపను ఎన్ని చిత్రహింసలు పెట్టాడంటే.. CI నాగరాజుపై జడ శ్రవణ్ షాకింగ్ నిజాలు
Prabhas Joins Sing Geetham Promotions 3
Video_icon

పాట పాడతానంటూ రెబల్ స్టార్ రచ్చ..!
Land Dispute Gang Attack On Women In Jagtial 4
Video_icon

తలనొప్పి అని వెళితే.. స్కానింగ్ రిపోర్ట్ చూసి షాకైన డాక్టర్లు
India Wins Tri-Series Against Srilanka 5
Video_icon

జయహో...భారత్.. శ్రీలంకపై ఘన విజయం
Advertisement
 