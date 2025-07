ఒకప్పటి సెక్యూరిటీ గార్డే .. ఇపుడు మైగేట్‌ యాప్‌ సీఈవో!

సోషల్‌మీడియాలో తరచుగా ఆసక్తికర కథనాలు, విశేషాలను పంచుకునే పారిశ్రామికవేత్త హర్ష్ గోయెంకా తాజాగా ఒక ఆసక్తికర కథనాన్ని షేర్‌ చేశారు. యువపారిశ్రామిక వేత్తలకు స్ఫూర్తినిచ్చేలా మైగేట్ వ్యవస్థాపకుడు అభిషేక్ కుమార్ స్ఫూర్తిదాయకమైన కథను ఆయన పంచుకున్నారు



సెక్యూరిటీ అండ్‌ కమ్యూనిటీ మేనేజ్‌మెంట్ యాప్ మైగేట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు అభిషేక్ కుమార్ సక్సెస్‌ స్టోరీని హర్ష్ గోయెంకా ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. తద్వారా సక్సెస్‌ ఎవరికీ అంతఈజీగా రాదు.. దానికి వెనుక ఎంతో కృషి, పట్టుదల ఉంటుందని ఆయన చెప్పకనే చెప్పారు. ఒకపుడు సెక్యూరిటీ గార్డుగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఇపుడు , కమ్యూనిటీ మేనేజ్‌మెంట్ యాప్‌ ఫౌండర్‌గా సీఈవోగా ఎదిగిన తీరును ఆయన వివరించారు.

In 2016, IIT grad & ex-Goldman exec Abhishek Kumar became a security guard working 14-hour shifts.



That experience of understanding pain points led to his creating MyGate: now in 25,000+ communities, 100M+ check-ins/month.



Moral: To build for others, first walk in their shoes. pic.twitter.com/7UZSScpRaD

— Harsh Goenka (@hvgoenka) July 3, 2025