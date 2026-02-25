 పెళ్లిలో డాన్స్‌.. ఇలాగా కూడా చేస్తారా? | Couple recreates 2011 college dance at wedding video viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పెళ్లివేడుకలో కాలేజీ ఫంక్షన్‌ వీడియో!

Feb 25 2026 7:56 PM | Updated on Feb 25 2026 7:59 PM

Couple recreates 2011 college dance at wedding video viral

పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం... కాలేజీ ఫంక్షన్‌లో ‘యూ ఆర్‌ మై సోనియా’ పాటకు అద్భుతంగా డ్యాన్స్‌ చేశారు యశ్, గరీమా.
తాజా విషయానికి వస్తే... స్నేహితులు కాస్తా వధూవరులు అయ్యారు.

హైలెట్‌ ఏమిటంటే ఆనాటి డ్యాన్స్‌ వీడియోను పెళ్లివేడుకలో ప్రదర్శించడం. పెళ్లికి వచ్చిన అతిథులు మాత్రమే కాదు నెట్‌వాసులు కూడా ‘బ్రహ్మాండమైన ఐడియా’ అంటున్నారు.

‘ఎన్నో జ్ఞాపకాలను మోసుకొచ్చి మనసును ఉల్లాసపరిచిన వీడియో ఇది’ అని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో రాసింది గరీమ.‘‘కాలేజీ డ్యాన్స్‌ను రీక్రియేట్‌ చేయాలనే ఐడియా అనుకోకుండా వచ్చింది. ఇంత స్పందన వస్తుందనుకోలేదు’ అన్నాడు యశ్‌. ‘చిన్ననాటి స్నేహితులు, కాలేజీ రోజుల నాటి స్నేహితులు పెళ్లి చేసుకుంటే వారి పాత వీడియోలు, ఫొటోలను పెళ్లి వేడుకలో ప్రదర్శిస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది’ అని సూచించాడు ఒక నెటిజనుడు.

చ‌ద‌వండి: ఈ వ‌ధూవ‌రుల‌ది ఎంత గొప్ప మ‌న‌సు!

పెళ్లివేడుకలో మరో హైలైట్‌ ఏమిటంటే ‘యూ ఆర్‌ మై సోనియా’ పాటకు వధూవరులు స్టేజీపై డ్యాన్స్‌ చేశారు.
‘అప్పటికి ఇప్పటికీ పెద్ద తేడా లేదు!’ అంటారా?
ప్రేమకు ఉన్న పవర్‌ అదే కదా! 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక పెళ్లి సందడి విశేషాలు (ఫొటోలు)
photo 2

కుంభాభిషేక మహోత్సవంలో వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్‌లో మెరిసిపోతున్న శిరీష్-నయనిక (ఫొటోలు)
photo 4

నందిపల్లిలో వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటనతో పండుగ వాతావరణం (ఫొటోలు)
photo 5

Telangana Inter Exams : ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Gold & Silver Prices Rise Again 1
Video_icon

బంగారం, వెండి కొనాలనుకునేవారికి షాక్.. ఇవాళ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!
Chandrababu Transfers R&B Office to Hindupuram 2
Video_icon

నందమూరి బాలయ్య కోసం నారా బావయ్య నిర్వాకం
BIG SHOCK To IT Employees With AI 3
Video_icon

ఐటీ ఉద్యోగులకు బిగ్ షాక్.. కోడింగ్ రాసేది, ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది అంతా AI
Prime Minister Modi Arrives in Israel 4
Video_icon

ఇజ్రాయెల్‌కు చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ
Young People Cheats Ladies After Engagement 5
Video_icon

నయా ట్రెండ్.. పెళ్లికి ముందు అంతా చేసేసి బ్లాక్ మెయిల్
Advertisement
 