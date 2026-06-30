స్టూడెంట్స్ ఐఐటీలో సీటు రావడాన్ని ఎంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటారో మనకు తెలిసిందే. అందుకోసం అహర్నిశలు కష్టపడతారు. అలాంటిది ఈ యువకుడికి జాక్పాట్ కొట్టినట్లుగా ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటీ ఢిల్లీలోనే చోటు దక్కించుకున్నాడు. కానీ ఆ చదువుని మధ్యలోనే వదిలేశాడు. అయినప్పటికీ ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజ కంపెనీల్లోనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఉద్యోగాలు సంపాదించాడు. పైగా ఇలాంటి ఘనతను సృష్టించిన పిన్నవయస్కుడిగా నిలిచాడు. అతడెవరంటే..
ఆ యువకుడే ఆశిష్ కుమార్ వర్మ. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీ)లో సీటు సంపాదించడాన్ని అత్యున్నత విద్యా అవకాశంగా పరిగణిస్తుంది మన దేశం. అలాంటిది ఈ 19 ఏళ్ల వయకుడు, ఐఐటీ ఢిల్లీ విద్యార్థి అయిన ఆశిష్ కుమార్ వర్మ ఓటు వేసే వయసు రాకమునుపే ఆ ప్రముఖ విద్యాసంస్థలో చదువుని మధ్యలోనే ఆపేశాడు. ఆ తర్వాత టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా చేరాడం విశేషం.
ఈ మేరకు వర్మ తన ప్రయాణాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు. ఆయన టెక్ పరిశ్రమలో విజయానికి అధికారిక డిగ్రీ ఒకటే ఏకైక మార్గమనే ఆలోచనను తిరగరాశాడు. అంత అసాధ్యం అనుకునేదాన్ని సుసాధ్యం చేసి చూపించాడు. పైగా 18 ఏళ్లకే గూగుల్ డెవలపర్ ఎక్స్పర్ట్ గుర్తింపు తెచ్చుకుని అతి పిన్న వయస్కుడైన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పేరుతెచ్చుకున్నాడు. ఆ యువకుడి చేతిలో పోర్ట్ఫోలియోలో సకురా సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ కింద జపాన్లో చేపట్టిన సహకార పరిశోధన ప్రాజెక్టులు, అలాగే ఆయన స్వయంగా భారత ప్రధానికి ప్రదర్శించిన ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ ఉన్నాయి.
తనకు ఐఐటీలోని కఠినమైన విద్యా ప్రయాణం అత్యంత పరిమితంగా అనిపించిందని అంటున్నాడు. మనకు వ్యవస్థ ఎప్పటికీ అసాధారణ మార్గం ఇవ్వదు అనేది అబద్ధం అంటున్నారు. యువత ఎప్పుడు ఈ వ్యవస్థను నిందించడం మాని..అపారమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి బ్యాచిలర్, మాస్టర్ లేదా పీహెచ్డీతో పనిలేదని, మీరు చేయలదలుచుకుంది చేయండి అని చెబుతున్నాడు ఆశిష్. తాను C#, టైప్స్క్రిప్ట్ వంటి భాషలను నిర్మించడమే గాక మార్గదర్శకుల సాయంతో నేరుగా నేర్చుకునే అవకాశం దక్కించుకున్నానని అంటున్నారు.
తాను ఒక ఉద్యోగానికి పరిమితం కాకూడదనే గుగూల్ డెవలప్పర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎకోసిస్టమ్లోకి అడుగుపెట్టానని అంటున్నాడు. ప్రస్తుతం ఏఐ, ఓపెన్ ఇంటర్నెట్లతే హవా..కాబట్టి ఈ కాలంలో సాంప్రదాయ డిగ్రీల కంటే ఆకట్టుకునే టాలెంట్, స్కిల్, కష్టపడే తత్వానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ఇక్కడ వర్మ కథ భారతదేశంలోని జెన్-జెడ్ టెక్ ప్రతిభావంతులలో పెరుగుతున్న మార్పును హైలైట్ చేస్తోంది..!.
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