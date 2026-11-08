గుడ్డు పెట్టకుండానే కోడిపిల్ల..!?

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వింతలు విశేషాలు
కోడి లేదు.. గుడ్లు లేవు.. అయినా కోడి పిల్లలు బయటకు వస్తాయి. ఆశ్చర్యపోతున్నారా! నిజం, అమెరికాకు చెందిన కొలొసల్ బయోసైన్సెస్ సంస్థ 3డీ ప్రింటింగ్తో తయారుచేసిన కృత్రిమ గుడ్డు నుంచి కోడిపిల్లలను పొదిగించినట్లు ప్రకటించింది.
చూడటానికి ప్లాస్టిక్ కప్పులా ఉన్నా, లోపల మాత్రం ప్రాణం పెరుగుతోంది. ఇందులోని ప్రత్యేక సిలికాన్ పొర పిండానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ అందేలా చేస్తుంది. ఈ సంస్థ ఆశయం కేవలం కోడిపిల్లలతోనే ఆగడం లేదు. అంతరించిపోయిన భారీ పక్షి ‘జెయింట్ మోవా’ను కూడా తిరిగి తీసుకురావాలనుకుంటోంది.
అయితే, దానికి జన్యు పరిశోధనలు సహా ఎన్నో సవాళ్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి అది ఆశ మాత్రమే! మొత్తానికి, ఈ ప్రయోగాలు విజయవంతమైతే, భవిష్యత్తులో కృత్రిమ గుడ్లలోంచి అంతరించిపోయిన పక్షులూ రెక్కలాడిస్తూ బయటకొచ్చే అవకాశం ఉంది.
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