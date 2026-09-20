 అతివృద్ధ పర్వతారోహకుడు | 91-year-old hiker breaks record on Appalachian Trail | Sakshi
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అతివృద్ధ పర్వతారోహకుడు

Sep 20 2026 3:05 AM | Updated on Sep 20 2026 3:05 AM

91-year-old hiker breaks record on Appalachian Trail

నడివయసులోకి వచ్చాక చాలామంది మెట్లెక్కడానికే ఆయాసపడతారు. తొంభైఏళ్లు దాటిన ఈ అమెరికన్‌ వృద్ధుడు మాత్రం పడుతూ లేస్తూ... మొత్తానికి పర్వత శిఖరాన్నే అధిరోహించాడు. అమెరికా ఈశాన్యాన ఉన్న న్యూఇంగ్లండ్‌ ప్రాంతంలోని ‘మౌంట్‌ మీన్‌’ శిఖరాన్ని అధిరోహించిన ఈ పెద్దాయన పేరు డేల్‌ సాండర్స్‌. ఈయన వయసు 91 ఏళ్లు. ‘మౌంట్‌ మీన్‌’ శిఖరారోహణ కోసం ఈ పెద్దమనిషి జార్జియాలోని స్ప్రింగర్‌ పర్వతం నుంచి న్యూఇంగ్లండ్‌లోని ‘మౌంట్‌ మీన్‌’ వరకు ఏకంగా 3,529 కిలోమీటర్లు కొండదారిలో ప్రయాణించాడు. 

ఈ ప్రయాణంలో ఆయన 71 సార్లు జారిపడ్డాడు. పడిన ప్రతిసారీ రెట్టించిన ఆత్మవిశ్వాసంతో తిరిగి పైకిలేచాడు. పట్టువదలకుండా, విజయవంతంగా శిఖరారోహణ చేశాడు. ఈ శిఖరాన్ని అధిరోహించడం సాండర్స్‌కు ఇదే మొదటిసారి కాదు, ఇదివరకు 2017లో కూడా తన 82 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆయన ఈ శిఖరాన్ని అధిరోహించాడు. తాజాగా తన రికార్డును తానే పునరావృతం చేశాడు.

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