 ముందు మనం రైతులకు ఏం చేశామో చెప్పమంటున్నారు ‘సార్‌’! | Sakshi Cartoon 24 11 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Sakshi Cartoon: ముందు మనం రైతులకు ఏం చేశామో చెప్పమంటున్నారు ‘సార్‌’!

Nov 24 2025 1:20 AM | Updated on Nov 24 2025 1:20 AM

Sakshi Cartoon 24 11 2025

ముందు మనం రైతులకు ఏం చేశామో చెప్పమంటున్నారు ‘సార్‌’! 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నటుడిగా 50 ఏళ్లు.. గ్రాండ్ పార్టీ ఇచ్చిన మోహన్ బాబు (ఫొటోలు)
photo 2

సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్-హరిణ్య సంగీత్ పార్టీ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రియుడితో తెలుగు సీరియల్ నటి ఎంగేజ్‌మెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

లాంఛనంగా మొదలైన ప్రభాస్ 'స్పిరిట్' (ఫొటోలు)
photo 5

ఆకులు, పూలతో డిజైన్ చేసిన డ్రస్‌లో సంయుక్త (ఫొటోలు)

Video

View all
Dr Katkuri Srinivas Exclusive Interview On Ibomma Ravi Arrest Case 1
Video_icon

ఐ బొమ్మ రవికి ఏమి శిక్ష పడబోతుందో తెలుసా? షాక్ అయ్యే విషయాలు!
YS Jagan Mohan Reddy Craze In Raptadu 2
Video_icon

జగన్ రాకతో దద్దరిల్లిన రాప్తాడు
Two Wheeler Hits Metro Pillar Near Victoria Memorial Metro Station 3
Video_icon

మెట్రో పిల్లర్ ను ఢీకొట్టిన బైక్.. సీసీ కెమెరాలో సంచలన దృశ్యాలు
Telangana Ministers WhatsApp Group Hack 4
Video_icon

తెలంగాణ మంత్రుల వాట్సాప్ గ్రూప్ హ్యాక్

TDP Leader Vadde Sobhanadreeswara Rao Slams Chandrababu 5
Video_icon

పనికిమాలిన పనులు కాదు ప్రజలకు ఉపయోగపడే పని చెయ్
Advertisement
 