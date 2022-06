ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్‌ పెట్టిన కాఫీ తాగుతున్నారా? అయితే ఒక్క క్షణం. కాఫీ తాగే ముందు చెక్‌ చేసుకొని తాగండి. లేదంటే కాఫీ బదులు చికెన్‌ ముక్కల్ని తినాల్సి వస్తుంది. ఏం నమ్మడం లేదా?

ఢిల్లీకి చెందిన సుమిత్‌ కాఫీ తాగి రిలాక్స్‌ అవ్వాలని అనుకున్నాడు. అందుకే 10 నిమిషాల్లో డెలివరీ చేసే జొమాటోలో కాఫీ ఆర్డర్‌ పెట్టాడు. ఇలా ఆర్డర్‌ పెట్టాడో లేదో థర్డ్‌ వేవ్‌ ఇండియా అనే తన రెగ్యులర్‌ ప్లేస్‌లో ఒక బ్రాంచి నుండి కాఫీ ఇలా వచ్చేసింది. వేడి వేడి కాఫీని తన భార్యతో కూర్చొని తాగుతున్నాడు. ఆ కాఫీ తాగే సమయంలో చికెన్‌ ముక్క బయట పడడంతో సుమిత్, అతని భార్య షాక్‌ తిన్నారు. దీంతో తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని ట్వీట్టర్‌లో షేర్‌ చేశాడు.

Ordered coffee from @zomato , (@thirdwaveindia ) , this is too much . I chicken piece in coffee ! Pathetic . My association with you officially ended today . pic.twitter.com/UAhxPiVxqH — Sumit (@sumitsaurabh) June 3, 2022

"@జొమాటో, @థర్డ్‌ వేవ్‌ నుంచి కాఫీని ఆర్డర్ చేశాను. ఇది చాలా దారుణం. కాఫీలో ఒక చికెన్ ముక్క కనిపించింది. మీతో నా అనుబంధం ఈరోజుతో అధికారికంగా ముగిసింది" అని పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.దీంతో తప్పై పోయింది క్షమించండి అంటూ జొమాటో ఆయనను క్షమాపణలు కోరింది. జరిగిన పొరపాటుకు విచారం వ్యక్తం చేస్తూ ఆ వ్యక్తికి ప్రో మెంబర్ షిప్‌ను అందిస్తామని ఆఫర్ చేసింది. అతని వివరాలను షేర్ చేయమని కోరింది. దీనికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్లను సుమిత్ పోస్ట్ చేశారు.ఈ ఇన్సిడెంట్‌పై నెటిజన్లు జొమాటోపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

I am really curious, how in the world, coffee which is prepared in a very different counter/machine has chicken piece in it?

Unless it is deliberately done. — Lutyens' Rasputin™ (@hujodaddy1) June 3, 2022

మెషిన్‌లో తయారు చేసే కాఫీలోకి చికెన్‌ ముక్కలు ఎలా వస్తాయి. ఇది కావాలనే ఎవరో చేశారని ఓ నెటిజన్‌ అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు

I can feel this .. I am a Vegetarian too and if this would have happened with me.. I would never have ordered anything from this store — IDidNotCodeThis (@dreamersan18) June 3, 2022

నేను శాఖా హారిని సుమిత్‌కు జరిగినట‍్లు నాకు జరిగితే.. ఇక ఆర్డర్‌ పెట్టడం మానేస్తానంటూ మరో నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశాడు