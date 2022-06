భారతీయ విద్యార్థులకు భారత్‌లోని అమెరికన్‌ ఎంబసీ కార్యాలయం శుభవార్త చెప్పింది. చట్టబద్దంగా అమెరికాలో చదువుకునేందుకు అర్హులైన విద్యార్ధులు పొందే ఐ-20 పత్రాలు ఉండి, ఇంటర్వ్యూ కోసం ఎదురుచూస్తున్న స్టూడెంట్స్‌ స్లాట్లు బుక్​ చేసుకోవాలని ప్రకటించింది.

అమెరికాలో చదువుకునేందుకు వేలాది మంది విద్యార్ధులకు యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని స్టూడెంట్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్ ప్రోగ్రామ్ సెర్టిఫైడ్‌ స్కూల్‌(ఎస్‌ఈవీఐసీ)లో అడ్మిషన్‌ లభిస్తుంది. దీని తర్వాత సంబంధిత స్కూల్‌ నుంచి అర్హులైన విద్యార్ధులకు అధికారులు ఫారమ్ ఐ-20ని పంపుతారు.

Student visa appointments are available on our website. If you have an I-20, don't wait! Future F, M, and J appointment openings at the Embassy and Consulates will be for interviews taking place after Aug 14, so if you need to arrive at school by mid-Aug, book an appointment now!

