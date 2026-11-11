 పంచ్‌ ఫలక్‌నామాకే పంచ్‌! కార్పొరేట్ కఠిన నిజాలు | Ultimate Corporate Irony HR Executive Who Oversaw Layoffs Gets Fired | Sakshi
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పంచ్‌ ఫలక్‌నామాకే పంచ్‌! కార్పొరేట్ కఠిన నిజాలు

Nov 11 2026 1:46 PM | Updated on Nov 11 2026 2:06 PM

Ultimate Corporate Irony HR Executive Who Oversaw Layoffs Gets Fired

లేఆఫ్స్‌ను పర్యవేక్షించిన హెచ్‌ఆర్‌కే ఉద్వాసన!

ప్రస్తుత కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఉద్యోగ భద్రత అనేది కేవలం భ్రమేనని నిరూపించే మరో ఘటన కలకలం సృష్టిస్తోంది. సంస్థలో వందలాది మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు ప్రక్రియను స్వయంగా పర్యవేక్షించి, అమలు చేసిన ఒక హెచ్‌ఆర్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌కు కంపెనీ మేనేజ్‌మెంట్ ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. తోటి ఉద్యోగులను కొలువుల నుంచి సాగనంపిన కొద్దికాలానికే అదే అధికారిని కంపెనీ ఎలాంటి ముందస్తు సంకేతాలు లేకుండా రోడ్డున పడేసింది. ఈ పరిణామం ప్రస్తుతం గ్లోబల్ కార్పొరేట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

సంస్థల పునర్వ్యవస్థీకరణ పేరుతో ఉద్యోగులను తొలగించే విధి నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషించిన వారికి కూడా రక్షణ లేకపోవడం కార్పొరేట్ సంస్కృతిలోని దయనీయ స్థితికి అద్దం పడుతోంది. విభిన్న కారణాలతో కంపెనీ మేనేజ్‌మెంట్‌ నిబంధనల వల్ల ఉద్యోగులను తొలగించిన తనకే చివరకు భద్రత లేకుండా పోయిందని ఆ హెచ్‌ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. వ్యయ నియంత్రణ పేరుతో కంపెనీలు అనుసరిస్తున్న ఈ కఠిన విధానాలు చివరికి తమ అంతర్గత సిబ్బందినే బలి చేస్తున్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

ఈ ఉదంతం ద్వారా ఆధునిక వ్యాపార రంగంలో నైతికత, మానవతా విలువలు పూర్తిగా మరుగున పడిపోతున్నాయని స్పష్టమవుతోంది. సంస్థల లాభార్జనే ధ్యేయంగా ఉద్యోగులను కేవలం వస్తువులుగా చూసే ధోరణి హెచ్‌ఆర్ విభాగాలకూ చుట్టుకుంటోంది. ఎంతటి సీనియర్ అయినా, ఎంతటి కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించినా యాజమాన్యాల లెక్కల ముందు ఏ ఒక్కరి ఉద్యోగానికి భద్రత లేదనే కఠిన సత్యాన్ని ఈ ఉదంతం మరోసారి రుజువు చేసింది. కార్పొరేట్ రంగానికి సంబంధించిన ఈ పరిణామాలు ఉద్యోగ భద్రతపై తీవ్ర ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తున్నాయి.

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