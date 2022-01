హైదరాబాద్‌ నగరం పేరును భాగ్యనగర్‌ మార్చాలంటూ వస్తున్న డిమాండ్లు ఇప్పటికే వివాస్పదం కాగా ఇందులో వేలు పెట్టిన ఓ ట్రావెల్‌ ఏజెన్సీ సంస్థ చిక్కుల్లో పడింది. ఇష్టారీతిగ నగర పేర్లు మార్చేందుకు మీరెవరు అంటూ నెటిజన్లు దండెత్తడంతో సారీ చెప్పింది.

స్టార్టప్‌గా మొదలై యూనికార్న్‌ దిశగా పరుగులు పెడుతోంది ట్రావెల్‌ యాప్‌ ఇక్సిగో. బస్సులు, రైళ్లు, విమాన టిక్కెట్లు ఈ యాప్‌లో బుక్‌ చేసుకోవచ్చు. నాలుగేళ్ల కిందట వచ్చిన ఈ యాప్‌ అనేక మంది యూజర్ల అభిమానాన్ని సంపాదించుకుంది. తాజాగా హైదరాబాద్‌కి చెందిన ఓ నెటిజన్‌ ఇక్సిగో వెబ్‌సైట్‌లో భాగ్యనగర్‌ అని టైప్‌ చేయగా రాజీవ్‌గాంధీ ఇంటర్నెషన్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌, హైదరాబాద్‌ అంటూ స్క్రీన్‌పై ప్రత్యక్షం అయ్యింది.

Hey @ixigo who the hell gave you the right to change Hyderabad's name to Bhagyanagar?

I type in Bhagyanagar and it shows RGIA.What the hell?

Absolutely not okay. Ridiculous. So tomorrow if someone calls a city Fart Nagar will you do that too?

Hyderabadis should #boycottixigo pic.twitter.com/Nfvi2BrPqt

— Yunus Lasania (@lasaniayunus) January 14, 2022