 ఫ్లాట్‌గా స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | stock market updates on 07 July 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Stock Market Updates: ఫ్లాట్‌గా స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Jul 7 2026 9:41 AM | Updated on Jul 7 2026 9:41 AM

stock market updates on 07 July 2026

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు మంగళవారం ఫ్లాట్‌గా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:36 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 15 పాయింట్లు పెరిగి 24,445 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 29 పాయింట్లు పెరిగి 78,329 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 100.86

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 72.4 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.47 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.72 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.12 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 07-07-2026(time: 09:36 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సందడిగా నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురు అన్షులా పెళ్లి(ఫొటోలు)
photo 2

సంయుక్త నీ అందం వేరే! (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుపతిలో ఘనంగా 'లెనిన్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నాగార్జున కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 5

మాల్దీవులు ట్రిప్ వేసిన హీరోహీరోయిన్ జంట (ఫొటోలు)

Video

View all
Crowds gather in Tehran for Ayatollah Ali Khameneis funeral 1
Video_icon

అలీ ఖమేనీ అంతిమ యాత్ర.. ట్రంప్ ను హతమార్చాలి
Heavy Rains In Mumbai Cars washed away in floods 2
Video_icon

వరుణుడు ఉగ్రరూపం మునిగిన ముంబై
Nizamabad Prashanth Wife Sandhya And Lover Audio Leak 3
Video_icon

సంచలన ఆడియో లీక్ .. ఏదేమైనా.. నా భర్తను చంపే బాధ్యత నీదే..
YSRCP Srungarapati Sandeep Kumar Wife Joji Mary About Her Husband Illegal Arrest 4
Video_icon

ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు... YSRCP శృంగరపాటి సందీప్ కుమార్ బలవంతపు అక్రమ అరెస్ట్
Sugali Parvathi Sensational Facts On Prashna Ravan Arrest 5
Video_icon

ప్రశ్న రావణ్ పై పవన్ కళ్యాణ్ కు ఎందుకంత కక్ష అంటే.. నేను గన్నవరంలో కేసు పెట్టాడని కారణం కూడా అదే
Advertisement
 