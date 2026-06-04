 నష్టాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Stock market updates on 04 June 2026 | Sakshi
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Stock Market Updates: నష్టాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Jun 4 2026 9:48 AM | Updated on Jun 4 2026 9:52 AM

Stock market updates on 04 June 2026

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గురువారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:46 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 47 పాయింట్లు నష్టపోయి 23,362 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 151 పాయింట్లు దిగజారి 74,196 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 99.49

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 96.8 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.48 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.74 శాతం నష్టపోయింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.89 శాతం దిగజారింది.

Today Nifty position 04-06-2026(time: 09:46 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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