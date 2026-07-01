స్టాక్‌ మార్కెట్‌: ఎవరికి లాభాలు.. ఎవరికి నష్టాలు?

ప్రపంచ మార్కెట్లలో సానుకూల సంకేతాలు, ముడిచమురు ధరలు తగ్గడం వంటి కారణాలతో దేశీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లు వరుసగా రెండు సెషన్ల నష్టాల తర్వాత బుధవారం బలంగా పుంజుకున్నాయి. కొనుగోళ్ల మద్దతుతో సూచీలు లాభాల్లో ముగిశాయి.
బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 443.97 పాయింట్లు (0.58%) పెరిగి 76,922.64 వద్ద స్థిరపడింది. ఇంట్రాడేలో 631 పాయింట్లకుపైగా పెరిగి 77,110.08 గరిష్టాన్ని తాకింది. ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 140.10 పాయింట్లు (0.59%) లాభంతో 24,005.85 వద్ద ముగిసింది. బ్యాంకింగ్, ఎఫ్ఎంసీజీ, ఫైనాన్షియల్, రియల్టీ రంగాలు సూచీల ర్యాలీకి ప్రధాన మద్దతు ఇచ్చాయి. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 సూచీల్లో ఈరోజు టాప్ గెయినర్లు ఏవి, టాప్ లూజర్లు ఏవి.. ఈ కింద చూద్దాం..
సెన్సెక్స్ టాప్ గెయినర్లు
|కంపనీ
|ప్రస్తుత ధర (రూ.)
|మార్పు
|% మార్పు
|ఎటర్నల్
|279.70
|+15.10
|+5.71%
|ఏషియన్ పెయింట్స్
|2,716
|+80.70
|+3.07%
|హెచ్యూఎల్
|2,182
|+63.80
|+3.02%
|కోటక్ బ్యాంక్
|400.45
|+8.20
|+2.10%
|అదానీ పోర్ట్స్
|1,848
|+38.00
|+2.10%
|ఎం&ఎం
|3,130
|+61.20
|+2.00%
|ఎస్బీఐ
|1,047
|+20.50
|+2.00%
|మారుతి సుజుకి
|14,395
|+280.00
|+1.99%
|అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్
|11,456
|+203.00
|+1.81%
|యాక్సిస్ బ్యాంక్
|1,369
|+23.00
|+1.71%
సెన్సెక్స్ టాప్ లూజర్లు
|కంపనీ
|ప్రస్తుత ధర (రూ.)
|మార్పు
|% మార్పు
|హెచ్సీఎల్ టెక్
|1,034
|-37.60
|-3.51%
|టెక్ మహీంద్రా
|1,362
|-42.50
|-3.03%
|టీసీఎస్
|1,983
|-48.91
|-2.41%
|టాటా స్టీల్
|185.17
|-2.90
|-1.54%
|ఇన్ఫోసిస్
|985.30
|-15.11
|-1.51%
|ఎల్ & టీ
|4,093
|-50.80
|-1.23%
|హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్
|796.15
|-1.81
|-0.23%
|టైటాన్
|4,399
|-5.40
|-0.13%
నిఫ్టీ 50 టాప్ గెయినర్లు
|కంపనీ
|ప్రస్తుత ధర (రూ.)
|మార్పు
|% మార్పు
|ఎటర్నల్
|279.70
|+15.10
|+5.71%
|అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్
|3,144
|+108.00
|+3.55%
|నెస్లే ఇండియా
|1,454
|+48.60
|+3.46%
|ఏషియన్ పెయింట్స్
|2,716
|+80.70
|+3.07%
|హెచ్యూఎల్
|2,182
|+63.80
|+3.02%
|కోటక్ బ్యాంక్
|400.45
|+8.20
|+2.10%
|అదానీ పోర్ట్స్
|1,848
|+38.00
|+2.10%
|ఎం&ఎం
|3,130
|+61.20
|+2.00%
|ఎస్బీఐ
|1,047
|+20.50
|+2.00%
|మారుతి సుజుకి
|14,395
|+280.00
|+1.99%
నిఫ్టీ 50 టాప్ లూజర్లు
|కంపనీ
|ప్రస్తుత ధర (రూ.)
|మార్పు
|% మార్పు
|హెచ్సీఎల్ టెక్
|1,034
|-37.60
|-3.51%
|టెక్ మహీంద్రా
|1,362
|-42.50
|-3.03%
|టీసీఎస్
|1,983
|-48.91
|-2.41%
|హిందాల్కో
|939.70
|-16.90
|-1.77%
|టాటా స్టీల్
|185.17
|-2.90
|-1.54%
|ఇన్ఫోసిస్
|985.30
|-15.11
|-1.51%
|డాక్టర్ రెడ్డీస్
|1,340
|-17.20
|-1.27%
|టాటా మోటార్స్
|347.80
|-4.40
|-1.25%
|ఎల్ & టీ
|4,093
|-50.80
|-1.23%
|హెచ్డీఎఫ్సీ లైఫ్
|569.95
|-5.90
|-1.03%
మొత్తంగా, గ్లోబల్ సెంటిమెంట్ మెరుగుపడటం, చమురు ధరలు తగ్గడం మార్కెట్కు బలాన్నిచ్చాయి. అయితే ఐటీ రంగంలో అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగడం వల్ల కొన్ని భారీ స్టాక్స్ నష్టాల్లో ముగిశాయి.