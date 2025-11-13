 ఫ్లాట్‌గా ముగిసిన స్టాక్‌ మార్కెట్లు | Stock Market Close November 13 Sensex, Nifty end flat | Sakshi
ఫ్లాట్‌గా ముగిసిన స్టాక్‌ మార్కెట్లు

Nov 13 2025 3:45 PM | Updated on Nov 13 2025 4:01 PM

Stock Market Close November 13 Sensex, Nifty end flat

దేశీయ స్టాక్మార్కెట్లు గురువారం ఫ్లాట్గా ముగిశాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 0.01 శాతం లేదా 12.16 పాయింట్లు పెరిగి 84,478.67 వద్ద స్థిరపడింది. మరోవైపు నిఫ్టీ సూచీ కూడా 0.01 శాతం లేదా 3.35 పాయింట్లు పెరిగి 25,879.15 వద్ద ముగిసింది.

బీఎస్ఈలో ఏషియన్ పెయింట్స్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, పవర్ గ్రిడ్ టాప్ గెయినర్లుగా ఉండగా, ఎటర్నల్, టాటా మోటార్స్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ (టీఎంసీవీ), ఎంఅండ్ఎం ప్రధానంగా వెనుకబడినవాటిలో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా, ఎన్ఎస్ఈలో ఏషియన్ పెయింట్స్, హిందాల్కో, ఇండిగో టాప్ గెయినర్లుగా ఉండగా, ఎటర్నల్, టీఎంసీవీ, ఎంఅండ్ఎం టాప్ లూజర్లలో ఉన్నాయి.

ఇక విస్తృత సూచీలు నష్టాల్లో ముగిశాయి. నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ 0.35 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ 0.37 శాతం నష్టపోయాయి. రంగాలవారీగా నిఫ్టీ మెటల్, ఫార్మా, రియల్టీ వరుసగా 0.44 శాతం, 0.41 శాతం, 0.42 శాతం లాభపడ్డాయి. నిఫ్టీ పీఎస్యూ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ 0.68 శాతం నష్టపోయింది.

