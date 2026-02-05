ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపు అంశం 2026లో మరోసారి చర్చకు వచ్చింది. పెరుగుతున్న ఆయుర్దాయం, పెన్షన్ బాధ్యతల భారం నేపథ్యంలో ఈ విషయం విధాన నిర్ణేతలు, ఉద్యోగులు, న్యాయస్థానాల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ప్రస్తుతం 58–60 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న పదవీ విరమణ వయస్సును సమీప భవిష్యత్తులో సవరించే అవకాశం ఉందని అనేక రాష్ట్రాలు, రంగాల వారీగా వస్తున్న ప్రతిపాదనలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే, దేశవ్యాప్తంగా వర్తించే ఏకరీతి నిర్ణయం ఇప్పటివరకు అధికారికంగా తీసుకోలేదు.
సానుకూలంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు!
దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ఉద్యోగ సంఘాలు సంప్రదాయ పదవీ విరమణ నిబంధనలను పునఃపరిశీలించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. పదవీ విరమణ వయస్సును 60 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచాలా వద్దా అన్నది ప్రభుత్వ విధాన నిర్ణయమని, ఇందులో న్యాయవ్యవస్థ జోక్యం అవసరం లేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇటీవల స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు, తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పెన్షన్ వ్యయాన్ని నియంత్రించేందుకు రాష్ట్ర ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును 64 నుంచి 65 సంవత్సరాలకు పెంచే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు వార్తలు వెలువడ్డాయి. అయితే, ఈ విషయంలో ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
కార్మికుల పదవీ విరమణ వయస్సును పొడిగించాలా అనే అంశంపై జాతీయ స్థాయిలో విస్తృత చర్చ జరుగుతున్న తరుణంలో ఈ ప్రతిపాదనలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వర్తించే ప్రామాణిక పదవీ విరమణ వయస్సు 60 సంవత్సరాలే అయినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన దీర్ఘకాలిక పని జీవితం, పెరుగుతున్న పెన్షన్ ఖర్చులను దృష్టిలో ఉంచుకుని దానిని 62 లేదా అంతకంటే ఎక్కువకు పెంచాలా అనే దానిపై విధాన, మేధావి వర్గాలు చురుకుగా చర్చిస్తున్నాయి.
నిరుద్యోగ సమస్య
పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపు ప్రభావం కేవలం పెన్షన్ వ్యయాలకే పరిమితం కాదు. ఇది మొత్తం శ్రామిక శక్తి సమీకరణంపైనా ప్రభావం చూపుతుంది. అనుభవజ్ఞులైన ఉద్యోగులను ఎక్కువకాలం సేవలో కొనసాగించడం ద్వారా కొన్ని రంగాల్లో నైపుణ్యాల కొరతను తగ్గించవచ్చని ప్రభుత్వాలు భావిస్తున్నాయి. అయితే, ఇదే సమయంలో యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు తగ్గే ప్రమాదం ఉందని, నిరుద్యోగ సమస్య మరింత తీవ్రమవుతుందని విమర్శకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.