 చాట్‌జీపీటీని బాయ్‌కాట్‌ చేసిన 25 లక్షల మంది! | Know Reason Behind Why Over 2.5 Million Users Boycotted OpenAI ChatGPT, Read Full Story Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చాట్‌జీపీటీని బాయ్‌కాట్‌ చేసిన 25 లక్షల మంది!

Mar 4 2026 6:02 PM | Updated on Mar 4 2026 6:16 PM

Over 2 5 Million Users Boycott ChatGPT

అమెరికా రక్షణ శాఖతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న నేపథ్యంలో ఓపెన్‌ఏఐ సేవలపై వ్యతిరేక స్వరాలు వినిపిస్తున్నాయి. చాట్‌జీపీటీని బహిష్కరించాలంటూ ప్రతిజ్ఞకు పిలుపునిచ్చిన ఒక వెబ్‌సైట్.. ఇప్పటికే సుమారు 25 లక్షల మంది వినియోగదారులు చాట్‌జీపీటీని బాయ్‌కాట్‌ చేసినట్లు పేర్కొంది.

900 మిలియన్లకు పైగా వినియోగదారులను కలిగి ఉన్న ఓపెన్‌ఏఐ (OpenAI) గత వారం అమెరికా రక్షణ శాఖతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం.. రక్షణ శాఖ తన వర్గీకృత నెట్‌వర్క్‌లో ఏఐ మోడల్‌ను అమలు చేయడానికి అనుమతి లభించింది.

ఈ డీల్‌తో వినియోగదారుల అసంతృప్తి పెరుగుతోందని ఆ వెబ్‌సైట్ వెల్లడించింది. సంతకాల సంఖ్య, సోషల్ మీడియా షేర్లు, యాప్ వినియోగ డేటా ఆధారంగా ప్రజలు చాట్‌జీపీటీపై విశ్వాసం కోల్పోతున్నారని పేర్కొంది. “అమెరికన్లతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యూజర్లను చాట్‌జీపీటీ నుంచి నిష్క్రమించడానికి మేము సమన్వయం చేస్తున్నాం. వినియోగదారుల చర్యల ద్వారా ఓపెన్‌ఏఐకు స్పష్టమైన సందేశం పంపవచ్చు” అని వెబ్‌సైట్ పేర్కొంది.

ఇదిలా ఉండగా, సెన్సార్‌ టవర్‌ విశ్లేషణ ప్రకారం.. పెంటగాన్‌ నుంచి తప్పుకొన్న ఆంథ్రోపిక్ (Anthropic) రూపొందించిన ‘క్లాడ్’ చాట్‌బాట్ యాప్, అమెరికాలో యాపిల్‌ యాప్‌ స్టోర్‌ చార్టుల్లో చాట్‌జీపీటీ యాప్‌ను అధిగమించి అగ్రస్థానానికి చేరినట్లు సమాచారం. అలాగే టెక్‌క్రంచ్‌ నివేదిక ప్రకారం.. గత శనివారం చాట్‌జీపీటీ మొబైల్ యాప్‌ యూఎస్‌లో అన్‌ఇన్‌స్టాల్‌ల సంఖ్య రోజుకు 295 శాతం పెరిగినట్లు వెల్లడైంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో ఘనంగా హోలీ సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 2

అభిమానులతో 'విరోష్' జోడీ బంతి భోజనాలు (ఫొటోలు)

photo 3

వైఎస్‌ జగన్‌ ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పర్యటన (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 5

ఆకుపచ్చ చీరలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ ప్రియమణి (ఫొటోలు)

Video

View all
Iran Supreme Leader Khamenei's Funeral in Mashhad 1
Video_icon

మషాద్ నగరంలో ఖమేనీ అంత్యక్రియలు
Pentagon Sensational Report on Iran Israel War 2
Video_icon

ఇరాన్ తో యుద్ధం.. బెడిసికొట్టిన అమెరికా ప్లాన్ పెంటగాన్ సంచలన రిపోర్ట్
BJP Candidate to get Bihar CM Seat 3
Video_icon

BJP చేతికి బీహార్ సీఎం పోస్ట్ నితీష్ కుమార్ గుడ్ బై!
Stock Market Crash: Sensex Slumps 1,122 points, Nifty 50 ends below 24,500 4
Video_icon

యుద్ధం దెబ్బ.. ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఆవిరి
PM Modi Launches PM RAHAT Scheme Free Cashless Treatment for Road Accident Victim 5
Video_icon

పీఎం రాహత్ స్కీమ్... ఆసుపత్రి బిల్లు ప్రభుత్వం కడుతుంది
Advertisement
 