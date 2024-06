కొడుకు జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరటంలో తండ్రి పాత్ర చాలా ప్రధానం. ఈ రోజుకి కూడా ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న ఎంతోమంది దిగ్గజాలు తమ తండ్రుల మాటలను తు.చ తప్పకుండా అనుసరిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ఇలాంటి కోవకు చెందిన వారిలో ఒకరు నెట్‌ఫ్లిక్స్ కో-ఫౌండర్ 'మార్క్ రాండోల్ఫ్'.

చదువు పూర్తయిన తరువాత 21 సంవత్సరాల వయసులో ఉద్యోగంలో చేరాల్సి వచ్చినప్పుడు నా తండ్రి ఒక నోట్ తన స్వహస్తాలతో రాసి ఇచ్చారని.. దానికి సంబంధించిన ఫోటోను కూడా తన ఎక్స్ (ట్విటర్) ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. ఆ నోట్‌నే తన పిల్లలకు కూడా ఇచ్చానని మార్క్ రాండోల్ఫ్ పేర్కొన్నారు.

మార్క్ రాండోల్ఫ్ తండ్రి నోట్‌లోని అంశాలు

When I was twenty-one years old, fresh out of college and about to start my first job, my father gave me a handwritten list of instructions.



Here are my dad's rules for success:



• Do at least 10% more than you are asked.



• Never, ever, to anybody, present as fact, opinions… pic.twitter.com/JOEIYxctcG

