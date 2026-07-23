 జియో రీచార్జ్‌.. ఈ ప్రత్యేక ప్లాన్‌ గురించి తెలుసా? | Jio Rs 450 Recharge Plan 2GB Daily Data Unlimited 5G Google AI Pro JioHotstar Free | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జియో రీచార్జ్‌.. ఈ ప్రత్యేక ప్లాన్‌ గురించి తెలుసా?

Jul 23 2026 5:10 PM | Updated on Jul 23 2026 5:21 PM

Jio Rs 450 Recharge Plan 2GB Daily Data Unlimited 5G Google AI Pro JioHotstar Free

దేశంలో అతిపెద్ద టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్ జియో తన ప్రీపెయిడ్ వినియోగదారుల కోసం రూ.450 విలువైన ప్రత్యేక రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ను అందిస్తోంది. తక్కువ కాలపరిమితితో వచ్చినప్పటికీ, రోజువారీ డేటా, అపరిమిత కాలింగ్‌తో పాటు AI సేవలు, OTT ప్రయోజనాలు కలిపి ఈ ప్లాన్‌ను ఆకర్షణీయంగా మార్చాయి. ప్రస్తుతం ఈ ప్లాన్ జియో అధికారిక వెబ్‌సైట్, మైజియో యాప్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంది.

ఈ ప్లాన్‌లో 36 రోజుల వ్యాలిడిటీ, రోజుకు 2GB హైస్పీడ్ డేటా (మొత్తం 72GB), అన్ని నెట్‌వర్క్‌లకు అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు లభిస్తాయి. 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ కలిగి, జియో True 5G కవరేజ్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉన్న వినియోగదారులకు అన్‌లిమిటెడ్ 5G డేటా కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

డేటా, కాలింగ్‌తో పాటు ఈ ప్లాన్‌లో మూడు నెలల జియో హాట్‌స్టార్‌ మొబైల్‌ సబ్‌స్క్రిప్షన్, జియో ఏఐ క్లౌడ్‌లో 50GB ఉచిత క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాదు, అర్హత కలిగిన వినియోగదారులకు 18 నెలల గూగుల్‌ ఏఐ ప్రో సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను జియో ఉచితంగా అందిస్తోంది. దీని మార్కెట్ విలువ సుమారు రూ.35,100గా జియో పేర్కొంటోంది. ఈ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ద్వారా అధునాతన జెమినై ఏఐ ఫీచర్లు, డీప్‌ రీసెర్చ్‌, నానో బనానా ఇమేజ్ టూల్స్, గూగుల్‌ వర్క్‌స్పేస్‌ ఏఐ వంటి సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.

అయితే గూగుల్‌ ఏఐ ప్రో ప్రయోజనం కొనసాగాలంటే వినియోగదారులు జియో నిర్దేశించిన అర్హత గల ప్లాన్‌లతో నిరంతరం రీఛార్జ్ చేస్తూ ఉండాలి. ప్రస్తుతం జియో నిబంధనల ప్రకారం రూ.349 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అర్హత గల అన్‌లిమిటెడ్ ప్లాన్‌ను కొనసాగిస్తేనే ఈ ఏఐ సబ్‌స్క్రిప్షన్ యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. అలాగే జియో హాట్‌స్టార్‌ ప్రయోజనాలు కూడా ఆఫర్ నిబంధనలకు లోబడి ఉంటాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ధగధగ మెరిసిపోతున్న అత్తారింటికి దారేది హీరోయిన్ ప్రణీత (ఫొటోలు)
photo 2

సీఎం విజయ్‌తో సినిమా ట్రెండింగ్ లో మమితా బైజు (ఫొటోలు)
photo 3

నల్లగొండ : పట్టా వచ్చిన వేళ.. ఆనంద హేళ (ఫొటోలు)
photo 4

మెరూన్‌ కలర్‌ చీరలో శివాని నాగారం అందాల సందడి..ఫోటోలు
photo 5

చెన్నై లవ్ స్టోరీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఫోటోలు

Video

View all
Chandrababu Takes Class To Cabinet Ministers 1
Video_icon

మనకెలాగో అభివృద్ధి చేతకాదు.. తిట్టడం కూడా చేతకాదా.. మంత్రులపై చంద్రబాబు ఫైర్
CJP Demands To Resign Education Minister Dharmendra Pradhan 2
Video_icon

దద్దరిల్లిన జంతర్ మంతర్.. ఢిల్లీలో బొద్దింకల నిరసన
Police Warning To CJP Protesters Video Goes Viral 3
Video_icon

మళ్లీ వస్తే డ్రగ్స్ కేసు పెడ్తా.. CJP లీడర్స్ కు పోలీస్ వార్నింగ్
YSRCP Shyamala Fire On BR Naidu Over Tirumala Anjaneya Swamy Idol Theft 4
Video_icon

తిరుమలలో 60 ఏళ్ల చరిత్ర.. మీకు సిగ్గుగా అనిపించట్లేదా BR నాయుడు
Telangana High Court Serious On Hydra 5
Video_icon

హైడ్రా అధికారులకు సంకెళ్లు వేయండి.. హై కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
Advertisement
 